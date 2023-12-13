صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في القطاع ينذر بوقوع كارثة صحية

صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في القطاع ينذر بوقوع كارثة صحية
التاريخ
12/13/2023 4:40:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 كانون الأول(بترا)- اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن نفاد تطعيمات الاطفال بالكامل، ما سيؤدي الى وقوع كارثة صحية قريبا.
وحذرت الوزارة في بيان، من ان نفاد تطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الاطفال وانتشار الامراض وخاصة بين النازحين في مراكز الايواء المكتظة.
وطالبت المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع وقوع الكارثة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
13/12/2023 12:16:31
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