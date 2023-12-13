صحة غزة: نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل في القطاع ينذر بوقوع كارثة صحية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 كانون الأول(بترا)- اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن نفاد تطعيمات الاطفال بالكامل، ما سيؤدي الى وقوع كارثة صحية قريبا.

وحذرت الوزارة في بيان، من ان نفاد تطعيمات سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الاطفال وانتشار الامراض وخاصة بين النازحين في مراكز الايواء المكتظة.

وطالبت المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع وقوع الكارثة.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

13/12/2023 12:16:31