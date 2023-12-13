الشبول يدعو الى تنظيم المحتوى الإعلامي العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 13 كانون الأول(بترا)- اكد وزير الإتصال الحكومي السابق فيصل الشبول أهمية تنظيم المحتوى الإعلامي العربي،داعيا إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي عبر قانون استرشادي عربي يحمي المستخدمين ويُنظم منصات البث والضرائب الرقمية.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية الإعلام في جامعة اليرموك، امس الثلاثاء تحت عنوان " تنظيم المحتوى الإعلامي العربي".

وقال الشبول إن الأردن قدم ورقة استراتيجية للجنة الدائمة للإعلام العربي في إطار جامعة الدول العربية، هدفت إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي عبر قانون استرشادي عربي يحمي المستخدمين ويُنظم منصات البث والضرائب الرقمية.

وعرض الشبول العناوين الرئيسة لهذه الاستراتيجية، عبر آلية تنفيذية لجميع الدول العربية بهدف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في سياق قانون استرشاد، تكون الاستفادة فيه من أفضل الممارسات الدولية وخصوصا الأوربية، لافتا إلى قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA.

وأشار إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي، تحصلت على 81 مليون دينار كإعلانات من السوق الأردني، مبينا أن التكنولوجيا الحديثة سهلت التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي .

ودعا الشبول إلى إنصاف المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني في وسائط التواصل الاجتماعي، والتصدي بشكل أوسع لخطاب الكراهية الذي بات منسوبه في تصاعد بمجتمعاتنا وبأشكال متعددة، لافتا إلى حجم الأخبار الكاذبة والمزيفة والمفبركة، التي تغزو وسائل الإعلام، معتبرا إياها الخطر المباشر على الإعلام.

وعزا الشبول السبب في ذلك إلى المنافسة بين وسائل الإعلام وضيق سوق العمل الذي استحوذت عليه وسائط التواصل الاجتماعي، فأصبحت الكثير من وسائل الإعلام تنحدر في خطابها لمستويات غير معهودة.

ولفت الى تعمد وسائل الإعلام تعظيم حضورها في وسائط التواصل الاجتماعي على حساب تواصلها التفاعلي المباشر مع جمهورها، محذرا من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي إلى اختفاء العديد من وسائل الإعلام في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة لانخفاض حجم التمويل.

واكد ان كلية الإعلام في جامعة اليرموك تمثل واحدة من أهم الكليات الأكاديمية الرائدة المتخصصة في فنون الاتصال والإعلام، التي قدمت وما زالت تقدم مخرجات وكفاءات إعلامية قادت وتقود المشهد الإعلامي الأردني والعربي والدولي.

واوضح عميد كلية الإعلام الدكتور امجد القاضي ان المحاضرة تأتي في سياق نشاطات كلية الإعلام، في استضافة القيادات الإعلامية الوطنية، وافساح المجال أمام طلبتها لمحاورتهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وأشار إلى أهمية تنظيم المحتوى الإعلامي في ظل ما نعيشه من ثورة في عصر الاتصالات، تحقيقا لرؤية الكلية بأن تكون كلية رائدة ومتميزة على المستويين المحلي والعربي في إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية المنافسة في سوق العمل.

وفي ختام المحاضرة، أجاب الشبول على ما طرحه الطلبة من استفسارات ووجهات نظر حول موضوعها وما تضمنته من محاور.

-- (بترا)





أ غ /ا ص / س س

13/12/2023 12:15:05