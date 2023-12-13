الشبول يدعو الى تنظيم المحتوى الإعلامي العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 13 كانون الأول(بترا)- اكد وزير الإتصال الحكومي السابق فيصل الشبول أهمية تنظيم المحتوى الإعلامي العربي،داعيا إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي عبر قانون استرشادي عربي يحمي المستخدمين ويُنظم منصات البث والضرائب الرقمية.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية الإعلام في جامعة اليرموك، امس الثلاثاء تحت عنوان " تنظيم المحتوى الإعلامي العربي".
وقال الشبول إن الأردن قدم ورقة استراتيجية للجنة الدائمة للإعلام العربي في إطار جامعة الدول العربية، هدفت إلى تنظيم وسائط التواصل الاجتماعي عبر قانون استرشادي عربي يحمي المستخدمين ويُنظم منصات البث والضرائب الرقمية.
وعرض الشبول العناوين الرئيسة لهذه الاستراتيجية، عبر آلية تنفيذية لجميع الدول العربية بهدف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في سياق قانون استرشاد، تكون الاستفادة فيه من أفضل الممارسات الدولية وخصوصا الأوربية، لافتا إلى قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA.
وأشار إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي، تحصلت على 81 مليون دينار كإعلانات من السوق الأردني، مبينا أن التكنولوجيا الحديثة سهلت التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي .
ودعا الشبول إلى إنصاف المحتوى العربي وخصوصا الفلسطيني في وسائط التواصل الاجتماعي، والتصدي بشكل أوسع لخطاب الكراهية الذي بات منسوبه في تصاعد بمجتمعاتنا وبأشكال متعددة، لافتا إلى حجم الأخبار الكاذبة والمزيفة والمفبركة، التي تغزو وسائل الإعلام، معتبرا إياها الخطر المباشر على الإعلام.
وعزا الشبول السبب في ذلك إلى المنافسة بين وسائل الإعلام وضيق سوق العمل الذي استحوذت عليه وسائط التواصل الاجتماعي، فأصبحت الكثير من وسائل الإعلام تنحدر في خطابها لمستويات غير معهودة.
ولفت الى تعمد وسائل الإعلام تعظيم حضورها في وسائط التواصل الاجتماعي على حساب تواصلها التفاعلي المباشر مع جمهورها، محذرا من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي إلى اختفاء العديد من وسائل الإعلام في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة لانخفاض حجم التمويل.
واكد ان كلية الإعلام في جامعة اليرموك تمثل واحدة من أهم الكليات الأكاديمية الرائدة المتخصصة في فنون الاتصال والإعلام، التي قدمت وما زالت تقدم مخرجات وكفاءات إعلامية قادت وتقود المشهد الإعلامي الأردني والعربي والدولي.
واوضح عميد كلية الإعلام الدكتور امجد القاضي ان المحاضرة تأتي في سياق نشاطات كلية الإعلام، في استضافة القيادات الإعلامية الوطنية، وافساح المجال أمام طلبتها لمحاورتهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
وأشار إلى أهمية تنظيم المحتوى الإعلامي في ظل ما نعيشه من ثورة في عصر الاتصالات، تحقيقا لرؤية الكلية بأن تكون كلية رائدة ومتميزة على المستويين المحلي والعربي في إعداد وتأهيل الكوادر الإعلامية المنافسة في سوق العمل.
وفي ختام المحاضرة، أجاب الشبول على ما طرحه الطلبة من استفسارات ووجهات نظر حول موضوعها وما تضمنته من محاور.
-- (بترا)
أ غ /ا ص / س س
13/12/2023 12:15:05
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