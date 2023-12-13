النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن أيادي الغدر الآثمة طالت بطلاً من أسود جيشنا العربي الباسل، حيث ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيداً، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة عدد من المهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقام مع زملائه في قوات حرس الحدود بقتل عدد منهم ودفع البقية منهم إلى الفرار.

وأضاف أننا وإذ نرجو من العلي القدير أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع منه تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات دفاعاً عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك المعظم، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام وإنا لله وإنا إليه راجعون.

واشار رئيس مجلس النواب، الى أننا كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، الذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته وكان مثالا في البذل والعطاء فالرحمة والمغفرة لهم.

--(بترا)

م خ/أ أ / س س

13/12/2023 12:14:18