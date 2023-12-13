النواب ينعى الشهيد النعيمي والنائب السابق قراقيش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول(بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن أيادي الغدر الآثمة طالت بطلاً من أسود جيشنا العربي الباسل، حيث ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي شهيداً، دفاعاً عن أمن واستقرار هذا الوطن، بمواجهة عدد من المهربين على الواجهة الشمالية للمملكة، وقام مع زملائه في قوات حرس الحدود بقتل عدد منهم ودفع البقية منهم إلى الفرار.
وأضاف أننا وإذ نرجو من العلي القدير أن يتقبل شهيدنا في أعلى منازل الجنة، لنتضرع منه تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على زميله البطل الوكيل أول سالم مفتن سالم، مؤكدين وقوفنا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل ما تتخذه من خطوات دفاعاً عن ثرى هذا الحمى، الذي سيبقى بقيادة جلالة الملك المعظم، شوكة في حلوق الطامعين، رحم الله شهيد الواجب والعزاء والمواساة لأهله الكرام وإنا لله وإنا إليه راجعون.
واشار رئيس مجلس النواب، الى أننا كما فقدنا قبل يومين النائب السابق عمر قراقيش، الذي كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته وكان مثالا في البذل والعطاء فالرحمة والمغفرة لهم.
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
13/12/2023 12:14:18
MENAFN13122023000117011021ID1107586261
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