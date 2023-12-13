الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 38 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 38 فلسطينيا ، فيما دارت اشتباكات في جنين ونابلس أسفرت عن إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.
وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في راس العمود،ببيان إن قوات الاحتلال و بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه اربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.
يذكر ان العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
13/12/2023 12:04:15
MENAFN13122023000117011021ID1107586258
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