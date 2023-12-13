الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 38 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 كانون الأول (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 38 فلسطينيا ، فيما دارت اشتباكات في جنين ونابلس أسفرت عن إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، فيما تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وعلى صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في راس العمود،ببيان إن قوات الاحتلال و بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه اربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من واد قدوم.

يذكر ان العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

13/12/2023 12:04:15