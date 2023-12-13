رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مع السفير الكويتي لدى المملكة حمد راشد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الامتين العربية والاسلامية.
وعبر الفايز لدى لقائه راشد في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بمختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث اكد الفايز ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا حازما وفاعلا، يوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ويضع حدا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وذهب ضحيتها الاف الشهداء واصيب عشرات الالاف اغلبهم من النساء والاطفال.
واشار الى أن هذا العدوان طال كل شيء الحجر والبشر والمستشفيات والمدارس وجميع البنى التحتية في القطاع.
وقال الفايز ، إنه من غير المقبول استمرار اسرائيل دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والى متى تستمر الدول الداعمة لها في السكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، متساءلا الم يحن الوقت لقادة الغرب ان يقولوا لاسرائيل كفى؟ الا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الالاف من الفلسطسنيين حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟.
من جانبه، اشاد السفير الكويتي بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة واحلال السلام فيه وفي الدفاع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
واكد حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع الاردن بمختلف المجالات، خاصة في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل التعاون المشترك بمختلف المجالات.
--(بترا)
وهـ /أ أ / س س
13/12/2023 11:55:12
MENAFN13122023000117011021ID1107586250
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