رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الكويتي لدى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مع السفير الكويتي لدى المملكة حمد راشد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الامتين العربية والاسلامية.

وعبر الفايز لدى لقائه راشد في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، عن اعتزازه بعمق العلاقات الثنائية والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بمختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حيث اكد الفايز ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا حازما وفاعلا، يوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ويضع حدا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وذهب ضحيتها الاف الشهداء واصيب عشرات الالاف اغلبهم من النساء والاطفال.

واشار الى أن هذا العدوان طال كل شيء الحجر والبشر والمستشفيات والمدارس وجميع البنى التحتية في القطاع.

وقال الفايز ، إنه من غير المقبول استمرار اسرائيل دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والى متى تستمر الدول الداعمة لها في السكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، متساءلا الم يحن الوقت لقادة الغرب ان يقولوا لاسرائيل كفى؟ الا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الالاف من الفلسطسنيين حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟.

من جانبه، اشاد السفير الكويتي بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة واحلال السلام فيه وفي الدفاع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واكد حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع الاردن بمختلف المجالات، خاصة في مجال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتفعيل التعاون المشترك بمختلف المجالات.

--(بترا)

وهـ /أ أ / س س

13/12/2023 11:55:12