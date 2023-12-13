مقتل عسكريين إسرائييلين بالشجاعية والاحتلال يقر باستحالة تدمير كتيبة تابعة للمقاومة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل عسكريين إضافيين من صفوفه، أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة، كما أقر بصعوبة المعارك الدائرة في الشجاعية مع عناصر المقاومة الفلسطينية، مؤكدا إستحالة تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقصف من الجو.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بيان مقتضب لجيش الاحتلال اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن مقتل عسكريين إضافيين بينهم قائد، بعدما أقر في وقت لاحق اليوم بمقتل 8 من جنوده وضباطه، بينهم قائد كتيبة وقائدا سرية في المعارك خلال عدوانه على غزة، لترتفع حصيلة الليلة الماضية وصباح اليوم إلى 10 ضباط وجنود.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن المعارك في الشجاعية دامية جدا، ومن المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة بقصف من الجو.
ووفقا لبيانات إسرائيلية، أرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المُعلن إلى 444 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إن أكثر من 10 بالمئة من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.
الى ذلك، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا إسرائيليين بقذائف الهاون في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرقي خان يونس.
كما أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة نحو مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات نير عام وأفيفيم في غلاف غزة للمرة الثانية خلال اليوم.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
13/12/2023 11:40:00
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