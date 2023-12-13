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مقتل عسكريين إسرائييلين بالشجاعية والاحتلال يقر باستحالة تدمير كتيبة تابعة للمقاومة

12/13/2023 4:40:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل عسكريين إضافيين من صفوفه، أحدهما قائد في لواء يفتاح في معارك الشجاعية بغزة، كما أقر بصعوبة المعارك الدائرة في الشجاعية مع عناصر المقاومة الفلسطينية، مؤكدا إستحالة تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقصف من الجو.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بيان مقتضب لجيش الاحتلال اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن مقتل عسكريين إضافيين بينهم قائد، بعدما أقر في وقت لاحق اليوم بمقتل 8 من جنوده وضباطه، بينهم قائد كتيبة وقائدا سرية في المعارك خلال عدوانه على غزة، لترتفع حصيلة الليلة الماضية وصباح اليوم إلى 10 ضباط وجنود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن المعارك في الشجاعية دامية جدا، ومن المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة بقصف من الجو.

ووفقا لبيانات إسرائيلية، أرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المُعلن إلى 444 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إن أكثر من 10 بالمئة من جنوده الذين قتلوا في قطاع غزة قضوا بنيران صديقة، بينما قضى آخرون في حوادث.

الى ذلك، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا إسرائيليين بقذائف الهاون في محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرقي خان يونس.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعات صاروخية جديدة نحو مستوطنات غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات نير عام وأفيفيم في غلاف غزة للمرة الثانية خلال اليوم.

--(بترا)


رصد/أغ/ أ أ / س س



13/12/2023 11:40:00

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