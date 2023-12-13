الفيصلي يلتقي الحسين إربد في قمة منافسات الجولة العاشرة بالدوري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا الفيصلي والحسين إربد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد عمان الدولي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعتبر هذه المباراة هي الاقوى في الجولة حيث تجمع الحسين إربد المتصدر من دون خسارة مع الفيصلي صاحب المركز الثالث الباحث عن تقليص الفارق للعودة إلى المنافسة بقوة على اللقب.

واعد اتحاد كرة القدم كافة الترتيبات لتنظيم هذه المباراة المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، حيث يتوقع أن يتم طرح 14 ألف تذكرة.

يشار إلى أن الجولة العاشرة من دوري المحترفين تنطلق اليوم الاربعاء بلقاء مغير السرحان مع شباب الاردن، كما تقام يوم غد مباراة معان مع شباب العقبة، فيما يلتقي الجمعة الجليل مع السلط، وسحاب مع الوحدات، وتخختم الجولة يوم السبت المقبل بلقاء الرثما مع الاهلي.

--(بترا)

خ خ / س س

13/12/2023 11:28:10