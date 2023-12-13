الفيصلي يلتقي الحسين إربد في قمة منافسات الجولة العاشرة بالدوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- يلتقي فريقا الفيصلي والحسين إربد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الخميس، على ستاد عمان الدولي، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعتبر هذه المباراة هي الاقوى في الجولة حيث تجمع الحسين إربد المتصدر من دون خسارة مع الفيصلي صاحب المركز الثالث الباحث عن تقليص الفارق للعودة إلى المنافسة بقوة على اللقب.
واعد اتحاد كرة القدم كافة الترتيبات لتنظيم هذه المباراة المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، حيث يتوقع أن يتم طرح 14 ألف تذكرة.
يشار إلى أن الجولة العاشرة من دوري المحترفين تنطلق اليوم الاربعاء بلقاء مغير السرحان مع شباب الاردن، كما تقام يوم غد مباراة معان مع شباب العقبة، فيما يلتقي الجمعة الجليل مع السلط، وسحاب مع الوحدات، وتخختم الجولة يوم السبت المقبل بلقاء الرثما مع الاهلي.
--(بترا)
خ خ / س س
13/12/2023 11:28:10
MENAFN13122023000117011021ID1107586246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.