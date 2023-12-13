السفير الأذري يشيد بالعلاقات المتينة بين بلاده والأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول(بترا)- اكد السفير الأذربيجاني في عمان ايلدار سليموف، أن علاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأذربيجاني الهام علييف، ساهمت بشكل فاعل في بناء أسس متينة لعلاقات ناجحة ومثمرة بين البلدين.
وقال سليموف خلال حفل اقامته السفارة الاذربيجانية مساء أمس الثلاثاء، لاحياء ذكرى رحيل الزعيم الأذربيجاني حيدر علييف الذي وافته المنية قبل 20 عاما، إن بلاده أقامت علاقات دبلوماسية مع عدد كبير من الدول المجاورة والصديقة في فترة رئاسة حيدر علييف، وأصبحت شريكا يعتمد عليه في العلاقات الدولية، مشيرا الى أن الرئيس الراحل اولى اهمية كبيرة لدول الشرق الأوسط وفي طليعتها الأردن.
واضاف، أن الرئيس إلهام علييف سار على نهج وخطى والده وبذل جهوداً كبيرة لإكمال رسالته وتوطيد علاقاته مع الدول الصديقة والحليفة بثبات ونجاح، مؤكدا أنه وبفضل هذه السياسة الحكيمة فإن أذربيجان اليوم دولة رائدة على الصعيد الإقليمي تنمو وتزدهر بخطى ديناميكية متسارعة.
وتم خلال الحفل إشهار كتاب "وطن وقيادة" المكرس عن مئوية حيدر علييف من تأليف الكاتب المؤرخ عمر العرموطي والمؤرخ الدكتور محمد عبد الحفيظ المناصير. وتناول الكتاب، حياة وإنجازات الراحل حيدر علييف كما سلط الضوء على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من حياة اذربيجان وشعبها، إضافة إلى تناول تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان.
حضر الحفل عدد من السفراء والمؤرخين والصحفيين والمدعوين.
--(بترا)
ص خ/ أ أ / س س
13/12/2023 11:25:50
MENAFN13122023000117011021ID1107586245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.