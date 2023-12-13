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السفير الأذري يشيد بالعلاقات المتينة بين بلاده والأردن

12/13/2023 4:40:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- اكد السفير الأذربيجاني في عمان ايلدار سليموف، أن علاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأذربيجاني الهام علييف، ساهمت بشكل فاعل في بناء أسس متينة لعلاقات ناجحة ومثمرة بين البلدين.
وقال سليموف خلال حفل اقامته السفارة الاذربيجانية مساء أمس الثلاثاء، لاحياء ذكرى رحيل الزعيم الأذربيجاني حيدر علييف الذي وافته المنية قبل 20 عاما، إن بلاده أقامت علاقات دبلوماسية مع عدد كبير من الدول المجاورة والصديقة في فترة رئاسة حيدر علييف، وأصبحت شريكا يعتمد عليه في العلاقات الدولية، مشيرا الى أن الرئيس الراحل اولى اهمية كبيرة لدول الشرق الأوسط وفي طليعتها الأردن.
واضاف، أن الرئيس إلهام علييف سار على نهج وخطى والده وبذل جهوداً كبيرة لإكمال رسالته وتوطيد علاقاته مع الدول الصديقة والحليفة بثبات ونجاح، مؤكدا أنه وبفضل هذه السياسة الحكيمة فإن أذربيجان اليوم دولة رائدة على الصعيد الإقليمي تنمو وتزدهر بخطى ديناميكية متسارعة.
وتم خلال الحفل إشهار كتاب "وطن وقيادة" المكرس عن مئوية حيدر علييف من تأليف الكاتب المؤرخ عمر العرموطي والمؤرخ الدكتور محمد عبد الحفيظ المناصير. وتناول الكتاب، حياة وإنجازات الراحل حيدر علييف كما سلط الضوء على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من حياة اذربيجان وشعبها، إضافة إلى تناول تطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان.
حضر الحفل عدد من السفراء والمؤرخين والصحفيين والمدعوين.
--(بترا)
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13/12/2023 11:25:50

MENAFN13122023000117011021ID1107586245

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