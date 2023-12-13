عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 13 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الاسبوع.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس،في بيان ، إن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية استفزازية .

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

13/12/2023 11:22:03

