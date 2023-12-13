منتخب الناشئين يلتقي نظيره السعودي ببطولة غرب أسيا غدا

منتخب الناشئين يلتقي نظيره السعودي ببطولة غرب أسيا غدا
التاريخ
12/13/2023 4:40:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، نظيره السعودي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام في سلطنة عمان، ضمن منافسات بطولة غرب أسيا.
وتعتبر هذه المبارة الثانية للمنتخب في البطولة، حيث خسر مباراته الأولى يوم أمس أمام منتخب الإمارات بنتيجة 0-1.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ / س س
13/12/2023 11:21:20
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