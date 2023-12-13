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منتخب الناشئين يلتقي نظيره السعودي ببطولة غرب أسيا غدا

12/13/2023 4:40:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، نظيره السعودي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الخميس، في المباراة التي تقام في سلطنة عمان، ضمن منافسات بطولة غرب أسيا.
وتعتبر هذه المبارة الثانية للمنتخب في البطولة، حيث خسر مباراته الأولى يوم أمس أمام منتخب الإمارات بنتيجة 0-1.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
--(بترا)
خ خ / س س
13/12/2023 11:21:20

MENAFN13122023000117011021ID1107586243

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