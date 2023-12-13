الذكرى 38 لوفاة القاضي الطراونة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول(بترا)- تصادف غدا الذكرى السنوية الثامنة والثلاثون لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة؛ قاضي محكمتي التميز والعدل العليا، وعضو المجلس القضائي الأعلى.

وعمل الراحل الطراونة في بدايات حياته معلما، ومحاميا، ومدعيا عاما، وقاضيا في مختلف مدن المملكة، ورئيسا لعدة محاكم وهيئات قضائية محليا وعربيا.

كما عمل في جامعة الدول العربية في تونس؛ مندوبا عن الأردن في اللجان القانونية لعدة فترات، وعضوا في لجنة انتقاء الموظفين.

والمرحوم الطراونة من مواليد بلدة الخالدية في مدينة الكرك عام 1929، ودرس القانون في جامعة دمشق، ومارس العمل السياسي والحزبي في تلك الحقبة، ومنحه الملك الحسين بن طلال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى؛ تقديرا لخدماته الجليلة، ومساهماته في رفعة القضاء محليا وعربيا.

--(بترا)

ف ج

13/12/2023 10:36:30