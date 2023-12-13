صناعة الأردن: الحفاظ على جودة المنتجات الصناعية أولوية قصوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية الحفاط على الجودة العالية التي تتحلى بها المنتجات الصناعية الأردنية والتي تتواءم مع المواصفات العالمية.
وقال الجغبير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجودة التي وصلتها الصناعات الأردنية، هي نتاج جهود دؤوبة والتزام طويل الأمد من قبل الصناعيين في الأردن، ما مكن هذه المنتجات من الوصول إلى أسواق 140 دولة في مختلف قارات العالم.
وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى من الجودة يعد أولوية قصوى للقطاع الصناعي، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين الجودة العالية والأسعار المناسبة بما يعزز تنافسية هذه المنتجات في السوق المحلية وأسواق التصدير، رغم كلف الإنتاج المرتفعة قياسا ببعض دول الجوار.
ودعا الصناعيين إلى الاستمرار في اتباع نهج الابتكار والتطوير المستمر في الانتاج الصناعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.
وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به غرف الصناعة في دعم الصناعيين من خلال البرامج المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالدعم الفني والتسويقي، موضحا أن الغرف توفر الدعم اللازم والبيئة الملائمة لنمو الصناعة الأردنية.
ولفت إلى أهمية التعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحضور الدولي للمنتجات الأردنية.
--(بترا)
س ص/ ف ج
13/12/2023 10:27:37
MENAFN13122023000117011021ID1107586241
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