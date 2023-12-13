صناعة الأردن: الحفاظ على جودة المنتجات الصناعية أولوية قصوى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية الحفاط على الجودة العالية التي تتحلى بها المنتجات الصناعية الأردنية والتي تتواءم مع المواصفات العالمية.

وقال الجغبير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجودة التي وصلتها الصناعات الأردنية، هي نتاج جهود دؤوبة والتزام طويل الأمد من قبل الصناعيين في الأردن، ما مكن هذه المنتجات من الوصول إلى أسواق 140 دولة في مختلف قارات العالم.

وأضاف أن الحفاظ على هذا المستوى من الجودة يعد أولوية قصوى للقطاع الصناعي، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين الجودة العالية والأسعار المناسبة بما يعزز تنافسية هذه المنتجات في السوق المحلية وأسواق التصدير، رغم كلف الإنتاج المرتفعة قياسا ببعض دول الجوار.

ودعا الصناعيين إلى الاستمرار في اتباع نهج الابتكار والتطوير المستمر في الانتاج الصناعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به غرف الصناعة في دعم الصناعيين من خلال البرامج المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالدعم الفني والتسويقي، موضحا أن الغرف توفر الدعم اللازم والبيئة الملائمة لنمو الصناعة الأردنية.

ولفت إلى أهمية التعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحضور الدولي للمنتجات الأردنية.

--(بترا)

س ص/ ف ج

13/12/2023 10:27:37