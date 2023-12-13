الأمن : 5 وفيات و 35 اصابة بحادث تدهور حافلة بالبلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا) -توفي 5 اشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، صباح اليوم الأربعاء ، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب ،اثر انحرافها عن الطريق العام إلى احد الاودية ، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ،إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع الحادث ،موضحا أنه جرى إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم .

وأوضح الناطق الإعلامي ،أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

--(بترا)

ل م /اص / س س

13/12/2023 09:25:53