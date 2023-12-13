الأمن : 5 وفيات و 35 اصابة بحادث تدهور حافلة بالبلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا) -توفي 5 اشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، صباح اليوم الأربعاء ، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب ،اثر انحرافها عن الطريق العام إلى احد الاودية ، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ،إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع الحادث ،موضحا أنه جرى إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم .
وأوضح الناطق الإعلامي ،أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.
--(بترا)
ل م /اص / س س
13/12/2023 09:25:53
MENAFN13122023000117011021ID1107586240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.