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20 شهيدا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس

12/13/2023 4:40:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 13 كانون الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية طبية، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.
كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.
وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.
وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن شمال وجنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 18205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49645 .
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
13/12/2023 08:41:27

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