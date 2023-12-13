20 شهيدا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 كانون الأول (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية طبية، بوصول 4 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف منزل لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس؛ من بينهم طفلان أحدهما رضيع، كما استشهد طفلان وأصيب 7 آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة العامودي في مخيم خان يونس.
كما استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف الاحتلال منزل لعائلة مقداد في منطقة حي الأمل غربي خان يونس، ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة عامر مخيم خان يونس.
وتجدد القصف المدفعي لطيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شرقي ووسط خان يونس بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية.
وفي دير البلح، استشهد طفلان وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة فطاير بدير البلح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع عزة، وحيي التفاح والدرج.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن شمال وجنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 18205 شهداء، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 49645 .
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
13/12/2023 08:41:27
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