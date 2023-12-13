جيش الاحتلال يقر بمقتل 8 ضباط وجنود بمعارك قطاع غزة
التاريخ
12/13/2023 4:40:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال ، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من أفراده بين ضابط وجندي،إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال ووسط قطاع غزة .
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تاكيده ارتفاع عدد قتلاه إلى 442 منذ السابع من تشرين الأول الماضي ، مشيرا إلى أن 113 جنديًا وضابطا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/اغ/اص/ س س
13/12/2023 08:29:27
MENAFN13122023000117011021ID1107586238
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