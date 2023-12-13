جيش الاحتلال يقر بمقتل 8 ضباط وجنود بمعارك قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال ، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 8 من أفراده بين ضابط وجندي،إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمال ووسط قطاع غزة .

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تاكيده ارتفاع عدد قتلاه إلى 442 منذ السابع من تشرين الأول الماضي ، مشيرا إلى أن 113 جنديًا وضابطا قتلوا منذ الدخول البري إلى قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/اغ/اص/ س س

13/12/2023 08:29:27