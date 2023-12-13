البنك الدولي يتوقع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني في نهاية 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 كانون الأول ( بترا ) -توقع البنك الدولي انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7 بالمئة ، في نهاية العام الحالي بسبب الحرب الاسرائيلية على غزة .





وأجرى البنك الدولي ،امس الثلاثاء ، تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7% في نهاية العام الحالي.

ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني الذي يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2% في أيلول.

كما توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%.

وبحسب تقرير للبنك ،فان هذه التقديرات يمكن تعديلها وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وايضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه , الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.





وأورد البنك في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى قطاع غزة، مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة" في تلك المنطقة من العالم .

-- (بترا )

ب خ / س س

13/12/2023 08:11:38