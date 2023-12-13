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إيناس كامل تنضم لمسلسل بيت الرفاعى وتجسد دور زوجة أمير كرارة

12/13/2023 4:39:33 AM
(MENAFN- Youm7)
انضمت الفنانة إيناس كامل إلى أسرة مسلسل "بيت الرفاعى " الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد إيناس خلال الأحداث شخصية "هند" زوجة أمير كرارة وتشهد علاقتها العديد من التطورات مع توالى الأحداث.



ايناس كامل وامير كرارة




مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



وشاركت إيناس كامل فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات اذ قدمت دور زوجة محمد فراج خلال الأحداث، والعمل بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى،، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



وقدمت إيناس كامل قبل شهر رمضان الماضى مسلسل الأصلي من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، ولاء الشريف، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد كشك، ميدو ماهر

وتأليف أمين جمال وحمدى التايه ومينا بباوى، وإخراج أحمد حسن.














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