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المخرجة جيهان إسماعيل تقدم ورشة توجيه الممثل بمهرجان الفيلم القصير

12/13/2023 4:39:32 AM
(MENAFN- Youm7)

تقدم المخرجة جيهان اسماعيل ورشة " توجيه الممثل " ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والذي سينطلق يوم 17 ديسمبر، وتقام الورشة يوم 19 ديسمبر ٢٠٢٣ بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وهي ورشة مجانية .

وكانت إدارة المهرجان قد وجهت رسالة لكل جموع السينمائيين في الوطن العربي قائلين فيها: السينما سلاحنا.. برغم ألمنا و حزننا العميق على أهلنا في فلسطين، فأننا لن نسمح للعدوان أن يسلبنا الأمل في الحياة، ولأننا صامدون ولن نموت، نعلن عن إقامة الدورة الخامسة الاستثنائية لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في قاعات الإبداع و الهناجر بساحة الأوبرا من ١٧ الى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ و نؤكد أن الفن قوتنا و السينما سلاحنا.

وجدير بالذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل تقدم ورشتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير للعام الثاني علي التوالي، وقد نالت الورشة صدى طيب وإقبال شديد في العام الماضي ، والمخرجة جيهان إسماعيل مخرجة نالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية عن فيلم : فستان فرح ، وحاليا هي بصدد الإعداد لفيلم جديد .








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