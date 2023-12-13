ساندرا بولوك تشوق جمهورها للعودة من جديد للسينما بعد ظهورها فى Warner Bros

(MENAFN
- Youm7) شوقت نجمة هوليود ساندرا بولوك جمهورها لاحتمالية عودتها من جديد لشاشة السينما منذ آخر أفلامها ممثلة في The Lost City الذى عرض العام الماضى 2022، وذلك بعدما ظهرت وهي تنزل من سيارتها الفارهة بزي أشبه بسيدات الأعمال في ساحة شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros.
هذا ويبدو أن الممثلة
ساندرا بولوك
تعافت من أزمتها النفسية الأخيرة التي حصلت لها بعدما خسرت صديقها برايان راندال
إثر وفاته، وذلك بعدما اختفت لفترة طويلة عن الأنظار قبل ظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس وهي مبتسمة أمام عدسات المصورين.
وكان المصور بريان راندال، صديق ساندرا بولوك ، قد توفى بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 57 عامًا. بعدما كافح بشكل خاص التصلب الجانبي الضموري
(ALS)
لمدة 3 سنوات قبل وفاته فى 8 من أغسطس العام الجاري.
نجمة هوليود ساندرا بولوك
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