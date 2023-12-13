ساندرا بولوك تشوق جمهورها للعودة من جديد للسينما بعد ظهورها فى Warner Bros

MENAFN - Youm7) شوقت نجمة هوليود ساندرا بولوك جمهورها لاحتمالية عودتها من جديد لشاشة السينما منذ آخر أفلامها ممثلة في The Lost City الذى عرض العام الماضى 2022، وذلك بعدما ظهرت وهي تنزل من سيارتها الفارهة بزي أشبه بسيدات الأعمال في ساحة شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros.

هذا ويبدو أن الممثلة

ساندرا بولوك

تعافت من أزمتها النفسية الأخيرة التي حصلت لها بعدما خسرت صديقها برايان راندال

إثر وفاته، وذلك بعدما اختفت لفترة طويلة عن الأنظار قبل ظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس وهي مبتسمة أمام عدسات المصورين.

وكان المصور بريان راندال، صديق ساندرا بولوك ، قد توفى بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري عن عمر يناهز 57 عامًا. بعدما كافح بشكل خاص التصلب الجانبي الضموري

(ALS)

لمدة 3 سنوات قبل وفاته فى 8 من أغسطس العام الجاري.

نجمة هوليود ساندرا بولوك







