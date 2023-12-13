هل تتم مقاطعة أعمال ستيفن سبيلبرج بعد دعمه للكيان الإسرائيلى؟

MENAFN - Youm7) أصدر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج بيانًا حول هجمات 7 أكتوبر الماضى، عن الهجمات التي شنتها حماس على العدوان الأسرائيلى، وتحدث علنًا من خلال مقال نشرته مؤسسة المحرقة قال فيه: "لم أتخيل أبدًا أنني سأرى مثل هذه الهمجية التي لا توصف ضد اليهود في حياتي".

وأعلن سبيلبرج أيضًا أن مؤسسة المحرقة، التي أسسها عام 1994، أطلقت مبادرة مكافحة معاداة السامية من خلال جمع الشهادات لجمع شهادات الناجين من الهجمات، ووصف المبادرة بأنها "جهد من شأنه أن يضمن أن أصوات الناجين ستكون بمثابة أداة قوية لمواجهة الارتفاع الخطير لمعاداة السامية والكراهية".

وقد جمعت المؤسسة شهادات من الناجين من الهجوم، على مدى عقود، وتابع سبيلبرج: "الناجون من المحرقة هم الأكثر شجاعة بيننا، وشهاداتهم هي شهادة دائمة على صمود الروح الإنسانية".

"تسعى المبادرة فى تسجيل المقابلات مع الناجين من هجمات 7 أكتوبر والتجميع المستمر لشهادات المحرقة، وإلى الوفاء بوعدنا للناجين: بأن قصصهم سيتم تسجيلها ومشاركتها في الجهود المبذولة للحفاظ على التاريخ والعمل نحو عالم خالٍ من الهولوكوست، ومعاداة السامية أو الكراهية من أي نوع".

ومن ثم ومع إعلان المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج دعمه للجاني الإسرائيلى، وما يحدث من تعديات وهجمات وحشية على الشعب الفلسطيني على أرضهم في غزة، يبقى السؤال هل ستتم مقاطعة أعمال المخرج العالمى من قبل كل الداعمين للقضية الفلسطينية في العالم؟.







