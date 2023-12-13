طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا.. طعمها لذيذ وبتدفى

الكنافة من أشهر الحلوي التي يفضلها الكثيرون من الكبار والصغار وتقدم بأشكال ونكهات مختلفة وتعتبر الكنافة بالجبنة من أكثر الأنواع التى تتميز بمذاقها الطيب والمميز وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا وذلك وفقًا لما ذكره موقع hungrypaprikas





المكونات:مكونات الشراب :

2 ونصف

كوب سكر.

ربع

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 عصير ليمون.







مكونات الكنافة :

كيلو كنافة.

1 كوب زبدة ذائبة.

600

جرام جبنة موتزاريلا .



170 مل كريمة مثقولة القوام.

نصف كوب فستق مطحون للتزيين.







طريقة عمل الشراب:

في قدر متوسطة الحجم، ضعي الماء والسكر وعصرة الليمون وضعيه على نار عالية. اتركيها حتى تغلي وعند الغليان خففي النار إلى متوسطة واتركيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق ثم أرفعى الإناء من على النار. يجب أن يكون قوامه شرابًا سائلًا (ليس سميكًا جدًا). وضيفى ملعقة كبيرة من ماء الورد في النهاية إذا كنت تستخدمه، واتركيه على المنضدة ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة .







طريقة عمل الكنافة

-نقطع الجبنة إلى مكعبات صغيرة ونخلطها مع الكريمة السميكة.

-قومي بتفتيت عجينة الكنافة وضعيها في وعاء واخفقيها لبضع ثوان حتى تنقسم إلى قطع صغيرة يمكنك القيام بذلك بيديك أو عن طريق تقطيعها باستخدام سكين.

-ضعي عجينة الكنافة المقطعة في وعاء واسكبيها فوق الزبدة بيديك، وقومى بتدليك الزبدة على العجينة مع التأكد من تشبع كل خصلة منها كلما قمت بدمجها بشكل أفضل، كلما أصبحت مقرمشة بشكل متساوٍ.

-ادهني قاع المقلاة بالقليل من الزبدة. واستخدمي مقلاة مقاس 12 بوصة لواحدة كبيرة أو يمكنك صنع مقلاة بحجم 2 × 9 بوصة.

-خذى نصف كمية عجينة ثم ضعيها في قاع المقلاة باستخدام القاع المسطح للكوب.

-يسكب خليط الجبن بالملعقة ويوزع بالتساوي.

-نأخذ ما تبقى من عجينة الكنافة ونفردها فوق الجبن ونغطيها بالكامل ونغلفها بشكل خفيف.

-اخبزيها لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يصبح الجزء الخارجي ذهبيًا ومقرمشًا.

-رشي الكنافة على الفور بحوالي 3⁄4 كمية الشراب البسيط، مع التأكد من تغطية السطح بالكامل، احتفظى ببعض الشراب إلى الجانب لمن يريد المزيد.

نتركها لتبرد وننقع الشراب لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك، ثم نقلبها على طبق التقديم (يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها في الصينية)، وتزين بالفستق، وتقطع إلى قطع وتقدم.







