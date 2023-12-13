طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا.. طعمها لذيذ وبتدفى

(MENAFN
- Youm7)
الكنافة من أشهر الحلوي التي يفضلها الكثيرون من الكبار والصغار وتقدم بأشكال ونكهات مختلفة وتعتبر الكنافة بالجبنة من أكثر الأنواع التى تتميز بمذاقها الطيب والمميز وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا وذلك وفقًا لما ذكره موقع hungrypaprikas
المكونات:
مكونات الشراب :
2 ونصف
كوب سكر.
ربع
كوب ماء.
ملعقة كبيرة ماء ورد.
1 عصير ليمون.
مكونات الكنافة :
كيلو كنافة.
1 كوب زبدة ذائبة.
600
جرام جبنة موتزاريلا .
170 مل كريمة مثقولة القوام.
نصف كوب فستق مطحون للتزيين.
طريقة عمل الشراب:
في قدر متوسطة الحجم، ضعي الماء والسكر وعصرة الليمون وضعيه على نار عالية. اتركيها حتى تغلي وعند الغليان خففي النار إلى متوسطة واتركيه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق ثم أرفعى الإناء من على النار. يجب أن يكون قوامه شرابًا سائلًا (ليس سميكًا جدًا). وضيفى ملعقة كبيرة من ماء الورد في النهاية إذا كنت تستخدمه، واتركيه على المنضدة ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة .
طريقة عمل الكنافة
-نقطع الجبنة إلى مكعبات صغيرة ونخلطها مع الكريمة السميكة.
-قومي بتفتيت عجينة الكنافة وضعيها في وعاء واخفقيها لبضع ثوان حتى تنقسم إلى قطع صغيرة يمكنك القيام بذلك بيديك أو عن طريق تقطيعها باستخدام سكين.
-ضعي عجينة الكنافة المقطعة في وعاء واسكبيها فوق الزبدة بيديك، وقومى بتدليك الزبدة على العجينة مع التأكد من تشبع كل خصلة منها كلما قمت بدمجها بشكل أفضل، كلما أصبحت مقرمشة بشكل متساوٍ.
-ادهني قاع المقلاة بالقليل من الزبدة. واستخدمي مقلاة مقاس 12 بوصة لواحدة كبيرة أو يمكنك صنع مقلاة بحجم 2 × 9 بوصة.
-خذى نصف كمية عجينة ثم ضعيها في قاع المقلاة باستخدام القاع المسطح للكوب.
-يسكب خليط الجبن بالملعقة ويوزع بالتساوي.
-نأخذ ما تبقى من عجينة الكنافة ونفردها فوق الجبن ونغطيها بالكامل ونغلفها بشكل خفيف.
-اخبزيها لمدة 40-50 دقيقة أو حتى يصبح الجزء الخارجي ذهبيًا ومقرمشًا.
-رشي الكنافة على الفور بحوالي 3⁄4 كمية الشراب البسيط، مع التأكد من تغطية السطح بالكامل، احتفظى ببعض الشراب إلى الجانب لمن يريد المزيد.
نتركها لتبرد وننقع الشراب لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك، ثم نقلبها على طبق التقديم (يمكنك أيضًا الاحتفاظ بها في الصينية)، وتزين بالفستق، وتقطع إلى قطع وتقدم.
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