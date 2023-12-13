يعنى إيه يوجا الضحك وإزاى بتتعمل؟.. فوائدها مميزة على شخصيتك

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- Youm7) يوجا الضحك هي ممارسة يوجا تجمع بين اليوجا التقليدية وتمارين التنفس والضحك يمكن أن تساعد يوجا الضحك في التخلص من التوتر، وتعزيز نظام المناعة لديك، وتعزيز الشعور بالإرتباط والمجتمع، مما يؤكد حقيقة القول بأن "الضحك قد يكون أفضل دواء".
وحسب ما ذكره موقع
calm فأن المبدأ الأساسي ليوجا الضحك هو الضحك من القلب بين مجموعة، حتى لو لم يكن هناك سبب للضحك. تتكون تقنية اليوجا الضحك من ثلاثة مكونات رئيسية:
-تمارين الضحك
تبدأ جلسات يوجا الضحك بتمارين الإحماء التي تريحك وتطلق الطاقة العصبية وتشجع التدفق الحر للضحك، وغالبًا ما يتحول الضحك الاصطناعي بشكل طبيعي إلى ضحك حقيقي وعفوي خلال الجلسات، وذلك بفضل ديناميكية المجموعة.
-تقنيات التنفس اليوغي
إن الانتقال من التنفس اليوغي، أو البراناياما، إلى الضحك الطوعي والعودة إلى التنفس اليوغي يهدف إلى خلق تدفق إيقاعي للتنفس ويمكن أن يعزز تجربتك ويسهل عليك اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد تمارين التنفس هذه على تهدئة عقلك وتجديد مستويات الأكسجين في جسمك .هذا المزيج من الضحك والتنفس قوي جدًا، خاصة عند تجربته مع مجموعة من الأشخاص.
-تقوية العلاقات الإجتماعية
غالبًا ما تتم ممارسة اليوجا الضاحكة في مجموعات ويفضل ممارسة جماعية لهذا النوع من اليوجا، حيث أن الضحك الجماعي في بيئة داعمة يجعل فوائد يوجا الضحك أكبر، بالإضافة إلى ذلك، فهو يبني شعورًا بالانتماء للمجتمع والفرح المشترك.
ما هي فوائد يوجا الضحك؟
يمكن أن تؤدي تمارين يوجا الضحك وتقنيات التنفس إلى فوائد جسدية وعاطفية واجتماعية. في بعض الأحيان، يعني التعامل مع ضغوطات الحياة غياب الضحك في حياتنا اليومية، مما قد يقلل في النهاية من الفرح ويقلل من النظرة الإيجابية للحياة، قد تساعدك نوبات الضحك المنتظمة على تكوين نظرة أكثر بهجة للحياة وتحسين السعادة اليومية، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة جودة حياتك بشكل عام، مما يثبت فكرة أن الضحك قد يكون أفضل دواء على الإطلاق.
تعتبر تمارين اليوجا الضاحكة سهلة التنفيذ وممتعة ويمكن دمجها في روتينك المعتاد بسهولة. عادةً ما يتم ممارسة تمارين يوجا الضحك التالية في إطار مجموعة تحت إشراف قائد معتمد في يوجا الضحك. ومع ذلك، بمجرد أن تتقنها، يمكنك بسهولة الاستمرار فيها بمفردك أو مع الأصدقاء.
الهدف هو ترك الأمر، والعيش في اللحظة، والسماح للضحك بالتدفق بشكل طبيعي، حتى لو بدأ بضحكة محاكاة.
وتتم جلسات يوجا الضحك كالتالى:
1. تحية الضحك
قف في دائرة مع مجموعتك. بدلًا من "الترحيب" التقليدي، قم بتحية كل شخص بضحكة من القلب والفكرة هي استبدال التحيات اللفظية بتبادل الضحك، وتعزيز بداية ممتعة للنشاط الجماعي، أوالنزهة، أو الاجتماع.
2. الضحك عبر الهاتف الخلوي
قد يبدو هذا الأمر سخيفًا أو محرجًا بعض الشيء، لكنه فعال، كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الخيال تظاهر بأنك تجري محادثة ممتعة على الهاتف. اضحك بصوت عالٍ وأنت تشارك الحكايات المضحكة الخيالية مع صديقك على الطرف الآخر. على الرغم من أنك لا تتحدث حقًا مع أي شخص على الخط الآخر، إلا أن هذا التمرين هو وسيلة مؤكدة لتشجيع استخدام الخيال لإثارة الضحك الحقيقي.
3. تمرين "هو هو، ها ها ها"
قف في دائرة وصفق على إيقاع "هو هو، هاهاها" أثناء قراءة الكلمات عدة مرات، أو للمدة التي تحتاجها للسماح للضحك بالتدفق هذا التصفيق والترديد الإيقاعي لا يقتصر فقط على يثير الضحك الحقيقي ولكنه يخلق أيضًا إحساسًا بالبهجة الجماعية، تمامًا مثل الأغنية المنفردة.
4. ضحك الأسد
يبدأ هذا التمرين بالدخول في وضعية يوجا الأسد، ستركع على يديك وركبتيك وتتكئ على كعبيك مع إبقاء يديك على الأرض أو ركبتيك أمامك مد رقبتك، ووسع عينيك وفمك، وأخرج لسانك.
بعد ذلك، ستطلق ضحكة كبيرة، تشبه زئير الأسد افعل ذلك عدة مرات. ضحك الأسد هو تمرين رائع للتخلص من الموانع واحتضان المرح.
5. الضحك التقديري
الضحك التقديري يتطلب المشاركة الجماعية أولاً، ستنظر حولك إلى المجموعة التي تنضم إليها وتتواصل بصريًا مع كل شخص بعد ذلك، ستضحكان معًا بشكل تقديري ، كما لو كنتما معجبين بعمل جيد تم إنجازه. قم بإجراء هذا الاتصال وشارك الضحك مع الجميع في مجموعتك. يعلمنا هذا التمرين الشعور بالتقدير والمشاركة مع إثراء المجتمع بين المشاركين.
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