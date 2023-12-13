يعنى إيه يوجا الضحك وإزاى بتتعمل؟.. فوائدها مميزة على شخصيتك

MENAFN - Youm7) يوجا الضحك هي ممارسة يوجا تجمع بين اليوجا التقليدية وتمارين التنفس والضحك يمكن أن تساعد يوجا الضحك في التخلص من التوتر، وتعزيز نظام المناعة لديك، وتعزيز الشعور بالإرتباط والمجتمع، مما يؤكد حقيقة القول بأن "الضحك قد يكون أفضل دواء".

وحسب ما ذكره موقع

calm فأن المبدأ الأساسي ليوجا الضحك هو الضحك من القلب بين مجموعة، حتى لو لم يكن هناك سبب للضحك. تتكون تقنية اليوجا الضحك من ثلاثة مكونات رئيسية:







-تمارين الضحك

تبدأ جلسات يوجا الضحك بتمارين الإحماء التي تريحك وتطلق الطاقة العصبية وتشجع التدفق الحر للضحك، وغالبًا ما يتحول الضحك الاصطناعي بشكل طبيعي إلى ضحك حقيقي وعفوي خلال الجلسات، وذلك بفضل ديناميكية المجموعة.

-تقنيات التنفس اليوغي

إن الانتقال من التنفس اليوغي، أو البراناياما، إلى الضحك الطوعي والعودة إلى التنفس اليوغي يهدف إلى خلق تدفق إيقاعي للتنفس ويمكن أن يعزز تجربتك ويسهل عليك اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد تمارين التنفس هذه على تهدئة عقلك وتجديد مستويات الأكسجين في جسمك .هذا المزيج من الضحك والتنفس قوي جدًا، خاصة عند تجربته مع مجموعة من الأشخاص.

-تقوية العلاقات الإجتماعية

غالبًا ما تتم ممارسة اليوجا الضاحكة في مجموعات ويفضل ممارسة جماعية لهذا النوع من اليوجا، حيث أن الضحك الجماعي في بيئة داعمة يجعل فوائد يوجا الضحك أكبر، بالإضافة إلى ذلك، فهو يبني شعورًا بالانتماء للمجتمع والفرح المشترك.







ما هي فوائد يوجا الضحك؟

يمكن أن تؤدي تمارين يوجا الضحك وتقنيات التنفس إلى فوائد جسدية وعاطفية واجتماعية. في بعض الأحيان، يعني التعامل مع ضغوطات الحياة غياب الضحك في حياتنا اليومية، مما قد يقلل في النهاية من الفرح ويقلل من النظرة الإيجابية للحياة، قد تساعدك نوبات الضحك المنتظمة على تكوين نظرة أكثر بهجة للحياة وتحسين السعادة اليومية، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة جودة حياتك بشكل عام، مما يثبت فكرة أن الضحك قد يكون أفضل دواء على الإطلاق.

تعتبر تمارين اليوجا الضاحكة سهلة التنفيذ وممتعة ويمكن دمجها في روتينك المعتاد بسهولة. عادةً ما يتم ممارسة تمارين يوجا الضحك التالية في إطار مجموعة تحت إشراف قائد معتمد في يوجا الضحك. ومع ذلك، بمجرد أن تتقنها، يمكنك بسهولة الاستمرار فيها بمفردك أو مع الأصدقاء.

الهدف هو ترك الأمر، والعيش في اللحظة، والسماح للضحك بالتدفق بشكل طبيعي، حتى لو بدأ بضحكة محاكاة.

وتتم جلسات يوجا الضحك كالتالى:1. تحية الضحك

قف في دائرة مع مجموعتك. بدلًا من "الترحيب" التقليدي، قم بتحية كل شخص بضحكة من القلب والفكرة هي استبدال التحيات اللفظية بتبادل الضحك، وتعزيز بداية ممتعة للنشاط الجماعي، أوالنزهة، أو الاجتماع.

2. الضحك عبر الهاتف الخلوي

قد يبدو هذا الأمر سخيفًا أو محرجًا بعض الشيء، لكنه فعال، كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الخيال تظاهر بأنك تجري محادثة ممتعة على الهاتف. اضحك بصوت عالٍ وأنت تشارك الحكايات المضحكة الخيالية مع صديقك على الطرف الآخر. على الرغم من أنك لا تتحدث حقًا مع أي شخص على الخط الآخر، إلا أن هذا التمرين هو وسيلة مؤكدة لتشجيع استخدام الخيال لإثارة الضحك الحقيقي.

3. تمرين "هو هو، ها ها ها"

قف في دائرة وصفق على إيقاع "هو هو، هاهاها" أثناء قراءة الكلمات عدة مرات، أو للمدة التي تحتاجها للسماح للضحك بالتدفق هذا التصفيق والترديد الإيقاعي لا يقتصر فقط على يثير الضحك الحقيقي ولكنه يخلق أيضًا إحساسًا بالبهجة الجماعية، تمامًا مثل الأغنية المنفردة.

4. ضحك الأسد

يبدأ هذا التمرين بالدخول في وضعية يوجا الأسد، ستركع على يديك وركبتيك وتتكئ على كعبيك مع إبقاء يديك على الأرض أو ركبتيك أمامك مد رقبتك، ووسع عينيك وفمك، وأخرج لسانك.

بعد ذلك، ستطلق ضحكة كبيرة، تشبه زئير الأسد افعل ذلك عدة مرات. ضحك الأسد هو تمرين رائع للتخلص من الموانع واحتضان المرح.

5. الضحك التقديري

الضحك التقديري يتطلب المشاركة الجماعية أولاً، ستنظر حولك إلى المجموعة التي تنضم إليها وتتواصل بصريًا مع كل شخص بعد ذلك، ستضحكان معًا بشكل تقديري ، كما لو كنتما معجبين بعمل جيد تم إنجازه. قم بإجراء هذا الاتصال وشارك الضحك مع الجميع في مجموعتك. يعلمنا هذا التمرين الشعور بالتقدير والمشاركة مع إثراء المجتمع بين المشاركين.