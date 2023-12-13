أبراج تفضل إقامة حفل زفاف رومانسي بسيط.. أهم حاجة عندها الفرحة

MENAFN - Youm7) يفضل البعض إقامة حفل زفاف بمبالغ باهظة باعتبار إنها ليلة العمر ولن تعوض مرة أخرى، لكن البعض الآخر يفضل إقامة حفل زفاف بسيط يتسم بالرومانسية والهدوء وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".





أبراج تفضل إقامة حفل زفاف رومانسي بسيطبرج الثور

يفضل مولود برج الثور البساطة في كل شيء، وخاصة حفل زفافه الذى يفضل أن يتسم بالبساطة وبأجواء رومانسية حالمة دافئة كما يحرص على دعوة أصدقائه وأفراد عائلته لحضور الحفل، ويلتقط لهم صور تذكارية له مع أحبائه حتى تظل ذكرى جميلة دافئة يتذكرها فيما بعد.

حفل زفاف بأجواء رومانسية





برج السرطان

يحرص مولود برج السرطان على إقامة حفل زفاف بسيط بأجواء رومانسية حالمة كما يهتم بإقامة حفل يضم أفراد أسرته وأصدقائه ولا يكلفه الكثير من النقود، بغرض أن يوفر النقود الأخرى لشراء أشياء أخرى في المنزل أو إدخارها لمستقبله هو وشريك حياته.

حفل زفاف بسيط





برج العذراء

يتمتع مولود بشخصية عملية دقيقة في كل شيء، كما يميل للبساطة حتى في إقامة حفل زفافه حيث يجهز له بنفسه ويضيف لمساته الخاصة في الحفل كما يحرص على دعوة الجميع من أصدقائه وأفراد عائلته حتى يشاركوه الحفل، لأن سعادته تكتمل بوجوده مع أحبائه.

حفل زفاف





برج الميزان

يميل مولود برج الميزان إلى تحقيق التوازن في كل شيء بحياته وكذلك عند تخطيطه لحفل زفافه، كما يركز على إقامة حفل يجمع بين البساطة والجمال والرومانسية في نفس الوقت، ويحرص على التواصل مع المدعوين خلال الحفل ويستقبلهم بنفسه، ويلتقط الصور التذكارية معهم حتى يظل يتذكر هذا اليوم المميز في حياته من خلال إطلاعه على الصور.















