أبراج تفضل إقامة حفل زفاف رومانسي بسيط.. أهم حاجة عندها الفرحة

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- Youm7) يفضل البعض إقامة حفل زفاف بمبالغ باهظة باعتبار إنها ليلة العمر ولن تعوض مرة أخرى، لكن البعض الآخر يفضل إقامة حفل زفاف بسيط يتسم بالرومانسية والهدوء وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".
أبراج تفضل إقامة حفل زفاف رومانسي بسيط
برج الثور
يفضل مولود برج الثور البساطة في كل شيء، وخاصة حفل زفافه الذى يفضل أن يتسم بالبساطة وبأجواء رومانسية حالمة دافئة كما يحرص على دعوة أصدقائه وأفراد عائلته لحضور الحفل، ويلتقط لهم صور تذكارية له مع أحبائه حتى تظل ذكرى جميلة دافئة يتذكرها فيما بعد.
حفل زفاف بأجواء رومانسية
برج السرطان
يحرص مولود برج السرطان على إقامة حفل زفاف بسيط بأجواء رومانسية حالمة كما يهتم بإقامة حفل يضم أفراد أسرته وأصدقائه ولا يكلفه الكثير من النقود، بغرض أن يوفر النقود الأخرى لشراء أشياء أخرى في المنزل أو إدخارها لمستقبله هو وشريك حياته.
حفل زفاف بسيط
برج العذراء
يتمتع مولود بشخصية عملية دقيقة في كل شيء، كما يميل للبساطة حتى في إقامة حفل زفافه حيث يجهز له بنفسه ويضيف لمساته الخاصة في الحفل كما يحرص على دعوة الجميع من أصدقائه وأفراد عائلته حتى يشاركوه الحفل، لأن سعادته تكتمل بوجوده مع أحبائه.
حفل زفاف
برج الميزان
يميل مولود برج الميزان إلى تحقيق التوازن في كل شيء بحياته وكذلك عند تخطيطه لحفل زفافه، كما يركز على إقامة حفل يجمع بين البساطة والجمال والرومانسية في نفس الوقت، ويحرص على التواصل مع المدعوين خلال الحفل ويستقبلهم بنفسه، ويلتقط الصور التذكارية معهم حتى يظل يتذكر هذا اليوم المميز في حياته من خلال إطلاعه على الصور.
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