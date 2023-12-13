فنادق المملكة المتحدة تكثف حربها على البق من أجل موسم الأعياد

MENAFN - Youm7) بعد الأزمة الكبيرة التي واجهتها المملكة المتحدة يتم الآن طرح أداة "ذكية" ساعدت في حل أزمة حشرة بق الفراش في باريس، ولذلك لتتفادي فنادق المملكة المتحدة، الامر حيث انهم في انتظار موسم احتفالي خالٍ من اللسعات.

بق الفراش





جهاز لمحاربة بق الفراش

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل صنعت شركة مقرها كامبريدج جهاز عبارة عن "جراب كشف" يتم تثبيته بشكل خفي تحت المرتبة

ويجذب الحشرات الزاحفة. يلتقط النظام صورة لأي جسم صغير، مع تحديد بق الفراش باستخدام "خوارزميات التعرف على الصور المتقدمة".

وبعد الحصول على بطاقة هوية إيجابية والتأكد من أنه بق، يتم إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي الفندق لتنبيههم بالضيف غير المرغوب فيه، مما يمنحهم فرصة لمعالجة المشكلة قبل أن يتعرض أي شخص للعض.

والجهاز غير مرئي للضيوف ولا يوجد بها أسلاك أو أصوات أو روائح.

وكشفت الشركة أنها ضاعفت مبيعاتها السنوية ثلاث مرات في شهرين فقط وحصلت على استثمار بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني بعد المساعدة في معالجة أزمة بق الفراش في باريس.

وقالت الشركة: "لقد ارتفع معدل الاستفسارات والمبيعات لدينا في قطاع الضيافة والنقل بشكل كبير.\

أدى انتشار

حشرة بق

الفراش فى فرنسا إلى حالة من القلق بسبب سرعة انتشارها، ووفقا لما نشره موقع

express

البريطاني قال الأطباء إن لدغات حشرة البق يمكن أن تسبب الحكة وعدم الراحة، إلا أنه من غير المعروف أن بق الفراش ينقل الأمراض.

مضاعفات لدغات حشرة البق:

الأضرار التي تسببها لدغات حشرة البق، يمكن أن تسبب الحكة الجلدية وعدم الراحة، ويمكن أن تتسبب في التعرض والإصابة بالأرق وعدم القدرة علي النوم بشكل طبيعي. وأكد التقرير، أن التخلص من البق من الأمور الصعبة لأنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة قد تصل إلي شهور.



وفى السياق ذاته قال آرون كلارك، فني مكافحة الآفات، إنه يشعر بالقلق بشأن قدرة البق على

مقاومة لبعض المبيدات الحشرية، وهذا الأمر مثير للقلق.



والجدير بالذكر، ان بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة، وتختبئ أثناء النهار على الأسرة في "طبقات المراتب، وإطارات الأسرة، والألواح الأمامية" وفي شقوق الجدران والأرضيات والأثاث. ويخرجون في الليل.