فنادق المملكة المتحدة تكثف حربها على البق من أجل موسم الأعياد

(MENAFN
- Youm7) بعد الأزمة الكبيرة التي واجهتها المملكة المتحدة يتم الآن طرح أداة "ذكية" ساعدت في حل أزمة حشرة بق الفراش في باريس، ولذلك لتتفادي فنادق المملكة المتحدة، الامر حيث انهم في انتظار موسم احتفالي خالٍ من اللسعات.
بق الفراش
جهاز لمحاربة بق الفراش
وحسب ما نشر موقع الديلي ميل صنعت شركة مقرها كامبريدج جهاز عبارة عن "جراب كشف" يتم تثبيته بشكل خفي تحت المرتبة
ويجذب الحشرات الزاحفة. يلتقط النظام صورة لأي جسم صغير، مع تحديد بق الفراش باستخدام "خوارزميات التعرف على الصور المتقدمة".
وبعد الحصول على بطاقة هوية إيجابية والتأكد من أنه بق، يتم إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي الفندق لتنبيههم بالضيف غير المرغوب فيه، مما يمنحهم فرصة لمعالجة المشكلة قبل أن يتعرض أي شخص للعض.
والجهاز غير مرئي للضيوف ولا يوجد بها أسلاك أو أصوات أو روائح.
وكشفت الشركة أنها ضاعفت مبيعاتها السنوية ثلاث مرات في شهرين فقط وحصلت على استثمار بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني بعد المساعدة في معالجة أزمة بق الفراش في باريس.
وقالت الشركة: "لقد ارتفع معدل الاستفسارات والمبيعات لدينا في قطاع الضيافة والنقل بشكل كبير.\
أدى انتشار
حشرة بق
الفراش فى فرنسا إلى حالة من القلق بسبب سرعة انتشارها، ووفقا لما نشره موقع
express
البريطاني قال الأطباء إن لدغات حشرة البق يمكن أن تسبب الحكة وعدم الراحة، إلا أنه من غير المعروف أن بق الفراش ينقل الأمراض.
مضاعفات لدغات حشرة البق:
الأضرار التي تسببها لدغات حشرة البق، يمكن أن تسبب الحكة الجلدية وعدم الراحة، ويمكن أن تتسبب في التعرض والإصابة بالأرق وعدم القدرة علي النوم بشكل طبيعي. وأكد التقرير، أن التخلص من البق من الأمور الصعبة لأنه يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة قد تصل إلي شهور.
وفى السياق ذاته قال آرون كلارك، فني مكافحة الآفات، إنه يشعر بالقلق بشأن قدرة البق على
مقاومة لبعض المبيدات الحشرية، وهذا الأمر مثير للقلق.
والجدير بالذكر، ان بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة مسطحة عديمة الأجنحة، لونها بني محمر ويبلغ طولها حوالي ربع بوصة، وتختبئ أثناء النهار على الأسرة في "طبقات المراتب، وإطارات الأسرة، والألواح الأمامية" وفي شقوق الجدران والأرضيات والأثاث. ويخرجون في الليل.
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