الامتنان والاسترخاء ضمن 5 طرق سهلة توصلك للسعادة

(MENAFN
- Youm7) يبحث الكثير عن السعادة في حياته، ومن أجلها يستمر في تعلم أشياء جديدة، أو يفضل التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية جديدة، لكي يكون سعيدا، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات أنه كلما زاد تأثير الحدث إيجابيا عليك كلما كنت سعيدا أكثر، وقلما قلت قيمة العلاقة أصبحت فاقدا للسعادة.
ومن هذه الأحداث التي تسبب السعادة، الحصول على وظيفة جديدة، أو التقدم إلى دورات تدربية وتعلم مهارة مختلفة، أو شراء شيء جديد تحبه، هذا كله وفقًا لما ذكره موقعverywellmind"
" ،ولذلك فالعثور على السعادة ي تطلب جهدا متواصلا ووجود أشخاص داعمين.
وهناك يوجد طرق سريعة من خلالها قد
تشعر بالسعادة أكثر وأولها: قبول الدعم
مستويات السعادة مرتبطة بالأشخاص المحيطين بنا، فالسعادة معدية هناك دراسات دراسات تقول أنه إذا كان لديك صديق سعيدافقد تصبح أنت سعيدا مثله.
مواجهة المشكلات
التركيز على الذكريات الإيجابية عند تعرضك لمشكلة ما وإدراتها بنجاح، أو مهمة جديدة كنت بارع في اتمامها، فكلاهما يزيد من مشاعر السعادة.
الشعور بالسعادة
التمارين الرياضية
ممارسة التمارين الرياضية خلال فترات متواصلة طوال الأسبوع، تساهم في أن تجعلك سعيدا.
الإمتنان
مشاعر الامتنان لمواقف أو أشخاص تتعزز مشاعر السعادة، وتقاوم التوتر.
الاسترخاء
أخذ نفس عميق والإبتسامة معه تغير مشاعر القلق، وتزيد من مشاعر الاسترخاء وتحفيز السعادة أكثر لأصحابها.
الوصول للسعادة
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