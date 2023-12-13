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الامتنان والاسترخاء ضمن 5 طرق سهلة توصلك للسعادة

12/13/2023 4:39:30 AM
(MENAFN- Youm7) يبحث الكثير عن السعادة في حياته، ومن أجلها يستمر في تعلم أشياء جديدة، أو يفضل التواصل مع الآخرين وتكوين علاقات اجتماعية جديدة، لكي يكون سعيدا، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات أنه كلما زاد تأثير الحدث إيجابيا عليك كلما كنت سعيدا أكثر، وقلما قلت قيمة العلاقة أصبحت فاقدا للسعادة.


ومن هذه الأحداث التي تسبب السعادة، الحصول على وظيفة جديدة، أو التقدم إلى دورات تدربية وتعلم مهارة مختلفة، أو شراء شيء جديد تحبه، هذا كله وفقًا لما ذكره موقعverywellmind"
" ،ولذلك فالعثور على السعادة ي تطلب جهدا متواصلا ووجود أشخاص داعمين.


وهناك يوجد طرق سريعة من خلالها قد
تشعر بالسعادة أكثر وأولها: قبول الدعم

مستويات السعادة مرتبطة بالأشخاص المحيطين بنا، فالسعادة معدية هناك دراسات دراسات تقول أنه إذا كان لديك صديق سعيدافقد تصبح أنت سعيدا مثله.


مواجهة المشكلات

التركيز على الذكريات الإيجابية عند تعرضك لمشكلة ما وإدراتها بنجاح، أو مهمة جديدة كنت بارع في اتمامها، فكلاهما يزيد من مشاعر السعادة.


الشعور بالسعادة


التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية خلال فترات متواصلة طوال الأسبوع، تساهم في أن تجعلك سعيدا.

الإمتنان

مشاعر الامتنان لمواقف أو أشخاص تتعزز مشاعر السعادة، وتقاوم التوتر.

الاسترخاء

أخذ نفس عميق والإبتسامة معه تغير مشاعر القلق، وتزيد من مشاعر الاسترخاء وتحفيز السعادة أكثر لأصحابها.


الوصول للسعادة











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