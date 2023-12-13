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الإسكان: بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة

12/13/2023 4:39:26 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق - مبنى الحماية المدنية – السور - الزراعة ) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية البالغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط بدمياط الجديدة، شرق الميناء، وذلك في إطار العمل على دعم الاستثمار والمستثمرين بالمدن الجديدة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة بالمدينة، وميناء دمياط بطول ٢١٠٠ متر، وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية، ومبنى الحماية المدنية.



وأكد المهندس محمد خلف الله، على جهاز الإشراف، والشركة المنفذة، سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، طبقا للبرنامج الزمنى للمشروعات، لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية من محور استثمارى، وتنموى، لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، ونظراً للإقبال من المستثمرين عليها، وإنهاء قوائم الانتظار بالمنطقة .



وفي سياق متصل، قال المهندس محمد خلف الله، إنه تم الانتهاء من استكمال تنفيذ الطريق الفاصل بين مركز الحى السادس ومشروع دار مصر المرحلة الثانية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال تنفيذ الطرق بالمدينة.




وأضاف " خلف الله " أنه تم رفع كفاءة الأرصفة، وتركيب أعمدة الإنارة، وإطلاق التيار الكهربى للأعمدة مع عمل الترميمات الأسفلتية بالطريق الدولى بالمدينة.



وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن ذلك يأتي استمراراً لخطط
التطوير الجارية فى جميع المحاور بالمدينة، ومن أهم تلك المحاور قطاع الطرق، للحفاظ على السيولة المرورية، والالتزام بخطوط السير،
ومراعاة المظهر التنموى والجمالى لمدينة دمياط الجديدة.
















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