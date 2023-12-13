Wednesday, 13 December 2023 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد عيسى: منطقة الشرق الأوسط حققت أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل جائحة كورونا

12/13/2023 4:39:26 AM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الجاري، قادت عملية التعافي من فيروس كورونا، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت منطقتنا أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20 لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.



وجاء ذلك خلال كلمتة الوزير في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تعقد حالياً برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء المكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.



وأشاد الوزير بالجهد الكبير الملموس من جانب دولنا العربية المختلفة في دفع وتعزيز دور التعاون العربي في مجال السياحة، وقال: نناقش ونتباحث فيما نتطلع إليه من طموحات لشعوبنا، تستوجب تنسيقاً وعملاً عربياً مشتركاً تؤهلنا لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لإيجاد غد أفضل لشعوبنا.



وقال إن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به منطقتنا العربية حالياً من ظروف سياسية إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.



وذكر وزارة السياحة والآثار المصرية أطلقت إستراتيجية وطنية لتنمية السياحة في مصر، خلال نوفمبر 2022، والتي سيكون اجتماعنا اليوم وغداً في المجلس الوزاري العربي فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.



واستكمل بقوله إن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر ضمن أولوياتها، وتبذل الجهد الكبير لدعمها والنهوض بها وأود أن أشير أن من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين كبير في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين وهو يفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر.



وتوجه بالشكر لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً.
















MENAFN13122023000132011024ID1107586224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث