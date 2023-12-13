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مصر تفوز بالمركز الثانى بمسابقة الإدارة المبتكرة للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

12/13/2023 4:39:25 AM
(MENAFN- Youm7) فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
وسلم الوزير "كريدو نانجاوا" حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الافريقية للادارة العامة والادارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال افريقيا والتي انعقدت على مدار يومي 3 و 4 ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال
المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للرابطة فى ذات المدينة خلال الفترة من 4 الى 8 ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بحضور نائبة رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء ونوابهم من زامبيا ومختلف الدول الأفريقية وكذلك حاكم المقاطعة وعمدة المدينة الزامبيين، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر بالنيابة عن الرابطة للحكومة والشعب الزامبي على استضافة المؤتمر، مؤكدًا على أن ميثاق الرابطة الذي تم اقراره في ليفنجستون عام 2005 تم تعديله لأول مرة بالقاهرة عام 2019، وان هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها زامبيا مؤتمر الرابطة الافريقية للادارة العامة والادارة.
كما ترأس الشيخ
الجلسة الثانية في اليوم الثاني والتي تحدث فيها اربعة متحدثين من جنوب افريقيا وزامبيا وكينيا ، وخلال فعاليات اليوم الثالث شارك الدكتور صالح
بتقديم عرض أمام الحضور حول منظومة المسابقات المركزية في مصر ومركز تقييم القدرات والمسابقات وذلك في اطار المسابقة السنوية التي تنظمها الرابطة للعام الرابع عشر لتشجيع الابتكار والإبداع الحكومي في أفريقيا تحت عنوان جائزة الإدارة الخلاقة أو المبتكرة.
من الجدير بالذكر أنه فاز بالمركز الاول بالمسابقة مشروع عن الزراعة الذكية من دولة جنوب افريقيا، اما المركز الثالث فحصلت عليه دولة موريشيوس بمشروع مقدم بعنوان لسيبوار تطبيق الكتروني لحماية النساء المعنفات، وجاء في المركز الرابع مشروع مقدم من نامبيا حول ميكنة خدمات الهجرة والجوازات، اما المركز الخامس فحصل عليه مشروع ميكنة الموارد البشرية من دولة
موريشيوس.



الدكتور صالح الشيخ




الدكتور صالح الشيخ خلال كلمته



الدكتور صالح الشيخ خلال اللقاء








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