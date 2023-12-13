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دارسة أجنبية تستعرض حياة الملوك المصريين القدماء بحثا عن الأنجح؟

12/13/2023 4:39:18 AM
(MENAFN- Youm7) قال الباحث الأجنبى، مايلز راسل، إن الملكة
كليوباتر والملك توت عنخ آمون هما الأكثر شهرة، لكنهما ليسا الأكثر نجاحًا، وذلك بسبب أن كليوباترا خسرت مملكتها لصالح الإمبراطورية الرومانية، بينما ظل الأخيرة غامض إلى حد كبير حتى تم اكتشاف قبره المليء بالكنوز فى عام 1922، على يد هوارد كارتر بعد أن دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول.

وأوضح الباحث أن كان الملوك الأكثر نجاحًا هم تحتمس الثالث "1479-1425/26 قبل الميلاد" وأمنحتب الثالث "1391-1354 قبل الميلاد"، حيث حكموا مصر القديمة فى ذروة قوتها العسكرية والاقتصادية والفنية، وفقا لما ذكره "هيستورى اكسترا".

وأضاف الباحث الأجنبى كما ينضم للقائمة الملك الأشهر رمسيس الثاني "1279-1213 قبل الميلاد" - المعروف باسم "العظيم"، والذي عاش حتى أوائل التسعينيات من عمره، وهزم الحيثيين في قادش عام 1274 قبل الميلاد، وهى أقدم معركة في التاريخ تحتوي على تفاصيل كثيرة، انتهت بأقدم معاهدة سلام بالعالم وهى معاهدة قادش.

كما يمكن القول إن الفرعون الثاني من الأسرة الرابعة، الملك خوفو "2589-2566 قبل الميلاد"، هو الذي ترك إرثًا عظيما، وكان راعي الهرم الأكبر في الجيزة، وهو الوحيد من عجائب الدنيا السبع التي بقيت على قيد الحياة.







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