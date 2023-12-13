بيع قطعة من الحجر الجيرى نحت عليها شكل أسد فى مزاد عالمى.. اعرف الثمن

(MENAFN
- Youm7) طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"، للبيع،
وتضم القطع الأثرية المباعة، قطعة من الحجر الجيرى نحت عليها شكل أسد، وتم بيعها بثمن 20.480 الف جنيه استرلينى.
كما تم بيع
قطعة من الحجر الجيري المصري في المزاد بـ11.520 الف جنيه استرلينى، ومن ضمن التماثيل المعروضة للبيع أيضًا تمثال مصري مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"
ويأتي التمثال وإيزيس جالسة على العرش، قدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.
وتعتبر إيزيس إلهة رئيسة في الديانة المصرية القديمة والتي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني الروماني وذُكرت إيزيس لأول مرة في المملكة المصرية القديمة (2686-2181 ق.م) كإحدى الشخصيات الرئيسة في أسطورة أوزوريس، إذ قامت بإحياء زوجها الملك الإلهي المذبوح أوزوريس، كما أنجبت وريثه حورس وقامت بحمايته.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع تمثال مثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى.
ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.
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