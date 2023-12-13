لوحة السفن فى الميناء لكلود مونيه.. أسلوب انطباعي يصبغ عمل الفنان الفرنسى

MENAFN - Youm7) نتوقف اليوم مع واحدة من أشهر لوحات الفنان الفرنسي الشهير كلود مونيه وهي لوحة Ships in Harbor أو "السفن فى الميناء"، وهى لوحة استخدام فيها الفنان الشهير خامات الزيت وموجودة في متحف الفنون الجملية بمدينة بوسطن الأمريكية.

هذه اللوحة تم رسمها عام 1873 في ميناء لوهافر، موطن مونيه الأصلي على ساحل نورماندي، وهي تستحضر يومًا ملبدًا بالغيوم ليس مع لوحة الألوان الرمادية المتوقعة ولكن مع مجموعة من الألوان الزرقاء والبنفسجية والأخضر والوردي الخافت.

رسم الفنان هذه الألوان غير الممزوجة بضربات متوازية لخلق وهم التموجات في الماء وتأثير الصواري المضاءة من الخلف على السماء الملبدة بالغيوم كما أن ضربات الألوان بهذه العاطفة وبذلك الاندفاع تمثل هذه إحدى السمات المميزة لأسلوب مونيه الانطباعي الناضج.

يذكر أن كلود مونيه رسام فرنسى والذى ولد في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1840م، وقد قدم في مجال فن الرسام مدرسة جديدة أطلقت عليه المدرسة الانطباعية، نظرا للوحة التي ترسمها في عام 1872 بعنوان "انطباع.. شمس مشرقة"، ولما كان الأول في استعمال هذا الأسلوب الجديد من التصوير، فقد اشتق اسم المدرسة الجديدة من اسم لوحته الانطباعية، ولهذا أصبح هو رائد تلك المدرسة.

السفن في الميناء



