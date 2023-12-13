لوحة السفن فى الميناء لكلود مونيه.. أسلوب انطباعي يصبغ عمل الفنان الفرنسى

(MENAFN
- Youm7) نتوقف اليوم مع واحدة من أشهر لوحات الفنان الفرنسي الشهير كلود مونيه وهي لوحة Ships in Harbor أو "السفن فى الميناء"، وهى لوحة استخدام فيها الفنان الشهير خامات الزيت وموجودة في متحف الفنون الجملية بمدينة بوسطن الأمريكية.
هذه اللوحة تم رسمها عام 1873 في ميناء لوهافر، موطن مونيه الأصلي على ساحل نورماندي، وهي تستحضر يومًا ملبدًا بالغيوم ليس مع لوحة الألوان الرمادية المتوقعة ولكن مع مجموعة من الألوان الزرقاء والبنفسجية والأخضر والوردي الخافت.
رسم الفنان هذه الألوان غير الممزوجة بضربات متوازية لخلق وهم التموجات في الماء وتأثير الصواري المضاءة من الخلف على السماء الملبدة بالغيوم كما أن ضربات الألوان بهذه العاطفة وبذلك الاندفاع تمثل هذه إحدى السمات المميزة لأسلوب مونيه الانطباعي الناضج.
يذكر أن كلود مونيه رسام فرنسى والذى ولد في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من عام 1840م، وقد قدم في مجال فن الرسام مدرسة جديدة أطلقت عليه المدرسة الانطباعية، نظرا للوحة التي ترسمها في عام 1872 بعنوان "انطباع.. شمس مشرقة"، ولما كان الأول في استعمال هذا الأسلوب الجديد من التصوير، فقد اشتق اسم المدرسة الجديدة من اسم لوحته الانطباعية، ولهذا أصبح هو رائد تلك المدرسة.
السفن في الميناء
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