الثلج القاتل.. كيف مات الجنود النمساويون فى الحرب العالمية الأولى؟

(MENAFN
- Youm7) أدى انهيار جليدى قوى إلى مقتل مئات الجنود النمساويين في ثكنات بالقرب من جبل مارمولادا الإيطالى فى 13 ديسمبر 1916، وعلى مدار عدة أيام، تسببت الانهيارات الجليدية في جبال الألب الإيطالية في مقتل ما يقدر بنحو 10000 جندي نمساوي وإيطالي في منتصف ديسمبر.
وحدثت الانهيارات الجليدية بينما كان النمساويون والإيطاليون يخوضون الحرب العالمية الأولى ويدعي بعض الشهود أن الانهيارات الثلجية تم استخدامها عمدًا كسلاح، وعلى الرغم من قلة الأدلة التي تشير إلى أن هذا هو الحال مع هذه الانهيارات الثلجية، فمن الممكن أن تكون الانهيارات الجليدية قد استخدمت كأسلحة في أوقات أخرى خلال الحرب، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
دخل الإيطاليون الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا ضد ألمانيا والنمسا والمجر في أواخر أبريل 1915، وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، اشتبك الجيش الإيطالي مع النمساويين في سلسلة من المعارك الدموية في المنطقة الجبلية على طول حدود نهر إيسونزو بالقرب من الحدود الإيطالية النمساوية.
وكانت الظروف في الجبال في كثير من الأحيان أسوأ من القتال الفعلي.،قال ضابط نمساوي ذات مرة: "الجبال في الشتاء أخطر من جبال الإيطاليين"، كان هذا صحيحًا بالتأكيد في منتصف ديسمبر 1916 عندما أدى تساقط الثلوج بكثافة في جبال الألب إلى خلق ظروف مهيأة للانهيارات الجليدية.
كان المئات من القوات النمساوية المتمركزة في ثكنات بالقرب من قمة غران بوز في جبل مارمولادا معرضين للخطر بشكل خاص. على الرغم من أن المعسكر كان في موقع جيد لحمايته من الهجوم الإيطالي، إلا أنه كان يقع مباشرة تحت جبل من الثلوج غير المستقرة.
وفي 13 ديسمبر، سقط ما يقرب من 200 ألف طن من الثلج والصخور والجليد أسفل الجبل مباشرة على الثكنات.
وتم سحب حوالي 200 جندي إلى بر الأمان، لكن 300 آخرين لقوا حتفهم، ولم يتم انتشال سوى عدد قليل من الجثث.
ومع استمرار تساقط الثلوج بكثافة والرياح العاتية خلال الأسبوع التالي، وقعت حوادث عديدة فقدت أفواج بأكملها في لحظة، ولم يتم العثور على جثث بعض الضحايا حتى الربيع، وأفضل تقدير هو أن ما بين 9000 و10000 جندي لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر 1916 بسبب الانهيارات الجليدية.
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