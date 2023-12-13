الثلج القاتل.. كيف مات الجنود النمساويون فى الحرب العالمية الأولى؟

MENAFN - Youm7) أدى انهيار جليدى قوى إلى مقتل مئات الجنود النمساويين في ثكنات بالقرب من جبل مارمولادا الإيطالى فى 13 ديسمبر 1916، وعلى مدار عدة أيام، تسببت الانهيارات الجليدية في جبال الألب الإيطالية في مقتل ما يقدر بنحو 10000 جندي نمساوي وإيطالي في منتصف ديسمبر.

وحدثت الانهيارات الجليدية بينما كان النمساويون والإيطاليون يخوضون الحرب العالمية الأولى ويدعي بعض الشهود أن الانهيارات الثلجية تم استخدامها عمدًا كسلاح، وعلى الرغم من قلة الأدلة التي تشير إلى أن هذا هو الحال مع هذه الانهيارات الثلجية، فمن الممكن أن تكون الانهيارات الجليدية قد استخدمت كأسلحة في أوقات أخرى خلال الحرب، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

دخل الإيطاليون الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا وفرنسا وروسيا ضد ألمانيا والنمسا والمجر في أواخر أبريل 1915، وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، اشتبك الجيش الإيطالي مع النمساويين في سلسلة من المعارك الدموية في المنطقة الجبلية على طول حدود نهر إيسونزو بالقرب من الحدود الإيطالية النمساوية.

وكانت الظروف في الجبال في كثير من الأحيان أسوأ من القتال الفعلي.،قال ضابط نمساوي ذات مرة: "الجبال في الشتاء أخطر من جبال الإيطاليين"، كان هذا صحيحًا بالتأكيد في منتصف ديسمبر 1916 عندما أدى تساقط الثلوج بكثافة في جبال الألب إلى خلق ظروف مهيأة للانهيارات الجليدية.

كان المئات من القوات النمساوية المتمركزة في ثكنات بالقرب من قمة غران بوز في جبل مارمولادا معرضين للخطر بشكل خاص. على الرغم من أن المعسكر كان في موقع جيد لحمايته من الهجوم الإيطالي، إلا أنه كان يقع مباشرة تحت جبل من الثلوج غير المستقرة.

وفي 13 ديسمبر، سقط ما يقرب من 200 ألف طن من الثلج والصخور والجليد أسفل الجبل مباشرة على الثكنات.

وتم سحب حوالي 200 جندي إلى بر الأمان، لكن 300 آخرين لقوا حتفهم، ولم يتم انتشال سوى عدد قليل من الجثث.

ومع استمرار تساقط الثلوج بكثافة والرياح العاتية خلال الأسبوع التالي، وقعت حوادث عديدة فقدت أفواج بأكملها في لحظة، ولم يتم العثور على جثث بعض الضحايا حتى الربيع، وأفضل تقدير هو أن ما بين 9000 و10000 جندي لقوا حتفهم بحلول نهاية ديسمبر 1916 بسبب الانهيارات الجليدية.