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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جدارية لنا الأرض بغزة.. صور

12/13/2023 4:39:17 AM
(MENAFN- Youm7)

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية ، عن تضرر، الأعمال الفنية في غزة، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بقصف جدارية "لنا الأرض" للفنان التشكيلى محمد الحاج التي صممت عام 2017.

الجدارية موجودة على جدار مدرسة الكرمل الثانوية للبنين المجاورة لمجمع الشفاء الطبي.


بعد القصف



جدارية محمد الحاج



قبل القصف

ودمرت الكثير المواقع الدينية التاريخية والمتاحف والمواقع الأثرية فى غزة التى كانت مركزًا ثقافيًا لكل الحضارات التي غزت المنطقة، من مصر في أوائل القرن الخامس عشر قبل الميلاد، إلى اليونانيين في عهد الإسكندر الأكبر إلى الإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية.

وأوردت تقارير نشرتها العديد من المواقع الأجنبية منها "أرت نيوز" عن وقوع كنائس ومساجد تعود إلى قرون عديدة ضحية لحملة القصف، بما في ذلك المسجد العمري في جباليا شمال غزة وكنيسة القديس برفيريوس، التي يُعتقد أنها ثالث أقدم كنيسة في العالم؛ ومسجد ابن عثمان والسيد هاشم.

وقال إسبر صابرين، عالم الآثار السوري ورئيس منظمة التراث من أجل السلام: "يظهر التقرير أهمية تراث غزة". "إنها منطقة صغيرة ولكن بها الكثير من التراث."

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، ليس من الممكن حاليًا الحصول على تقييم كامل للمواقع التراثية المتضررة أو المدمرة، نظرًا للظروف على الأرض.








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