ميزة جديدة بـ Google Messages لحمايتك من الاختراق والاحتيال المالى

MENAFN - Youm7) يستمر المحتالون في إيجاد وسائل وأساليب جديدة لاحتجاز المستخدمين وخداعهم، وعادةً ما يتواصلون معهم عبر البريد والرسائل والمكالمات، وتعد الرسائل النصية القصيرة إحدى أكثر الطرق شيوعًا هذه الأيام، والآن، يوفر تطبيق Google Messages ميزة جديدة للحماية من البريد العشوائي.ميزة الحماية من البريد العشوائي في Google Messages؟

يأتي Google Messages مزودة بميزة الحماية من البريد العشوائي المضمنة التي تقوم بإجراء عمليات فحص في الوقت الفعلي لتوفير الحماية من البريد العشوائي لجميع الرسائل المستلمة، وذكرت جوجل أيضًا أن الميزة تعمل دون المساس بخصوصية المستخدمين وأن الميزة اختيارية تمامًا. لذا، يمكن إيقاف تشغيله في حالة عدم رغبتك في استخدامه.

كيف يعمل؟

تستخدم Google Messages اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إخفاء الرسائل غير المرغوب فيها المشتبه بها في مجلد مخصص، ويمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانت الرسالة غير مرغوب فيها أم لا عن طريق تحديد "الإبلاغ عن رسالة غير مرغوب فيها" أو "الإبلاغ عن ليست رسالة غير مرغوب فيها" عند ظهور تحذير، ويتم إعطاء الأولوية لحماية البيانات، مع الحفاظ على سرية هوية المستخدم.

تحدد نماذج التعلم الآلي الموجودة على الجهاز أنماط البريد العشوائي، دون مشاركة محتوى الرسالة ما لم يتم الإبلاغ عنها. وظائف الكشف عن البريد العشوائي دون اتصال بالإنترنت، مما يحمي خصوصية المستخدم. قد يتم إرسال البيانات المجهولة، بما في ذلك المعلومات غير المحددة للهوية، إلى Google لتعزيز الحماية من البريد العشوائي.تقوم Google بتخزين تفاصيل الرسائل المحددة مؤقتًا ولكنها تتجنب المعرفات الثابتة مثل الأسماء أو أرقام الهواتف، مما يضمن خصوصية المستخدم أثناء عملية تحسين الكشف عن البريد العشوائي.خطوات لتمكين الحماية من البريد العشوائي في رسائل جوجل

- افتح تطبيق Google Messages على هاتفك الذكي

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا وانتقل إلى الإعدادات - الآن، ابحث عن خيار "الحماية من البريد العشوائي". - تمكين التبديل.