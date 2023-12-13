6 ميزات يطرحها التحديث الجديد من Ios 17.2 لمستخدمى أيفون

MENAFN - Youm7) أصدرت شركة أبل تحديثًا جديدًا يسمى iOS 17.2 هذا الأسبوع على أجهزة أيفون وأيباد، الذى يقدم أداة جديدة تمامًا تسمى Journal، والتي تصفها أبل بأنها "طريقة للتأمل في لحظات الحياة والحفاظ على ذكرياتك"، كما يتضمن الإصدار إصلاحات عاجلة للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز أيفون ، حيث نرصدها لك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.أداة Journal

يعد Journal تطبيق جديد تمامًا حيث يمكن للمستخدمين التقاط اللحظات والأحداث الخاصة في حياتهم والكتابة عنها.

يمكن للمستخدمين اختيار تحميل الإدخالات المكتوبة، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية أو المواقع. وقال بوب بورشرز، نائب رئيس قسم تسويق المنتجات العالمية في شركة أبل: "نحن متحمسون لجلب فوائد تدوين اليوميات إلى عدد أكبر من الأشخاص". وأضاف بورشرز، "يسهل تطبيق Journal الحفاظ على الذكريات القوية، من خلال تنظيم المعلومات الشخصية للمستخدم بذكاء، مباشرة من جهاز أيفون الخاص به". وأوضح بورشرز، "نحن نتيح للتطبيقات اليومية الأخرى تقديم نفس الاقتراحات المخصصة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخصوصية."زر التشغيل

لقد كانت واحدة من أكثر الميزات الجديدة التي تم الحديث عنها في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، والآن يحصل زر الإجراء على تحديث مثير.

يمكن للمستخدمين الآن ضبط الزر لترجمة العبارات بسرعة أثناء المحادثة مع شخص ما بلغة أخرى.الكاميرا

يتلقى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max أيضًا ترقية لنظام الكاميرا.

وأوضحت أبل: "يتيح لك الفيديو المكاني التقاط الفيديو على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max حتى تتمكن من استعادة ذكرياتك بثلاثة أبعاد على Apple Vision Pro".وأضافت، "تم تحسين سرعة تركيز الكاميرا المقربة عند تصوير الأجسام الصغيرة والبعيدة على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max."الرسائل

يتميز تطبيق الرسائل الآن بوجود سهم متابعة في الزاوية العلوية اليمنى، مما يتيح لك الانتقال بسرعة إلى أول رسالة غير مقروءة في المحادثة.

وفي الوقت نفسه، تم تحديث ميزة Memoji الكرتونية من Apple، مع القدرة على تعديل شكل الجسم.الطقس

يعرض تطبيق الطقس الآن كميات هطول الأمطار، بينما تتيح لك الأدوات الجديدة الاختيار من بين هطول الأمطار في الساعة التالية، والتنبؤات اليومية، وأوقات شروق الشمس وغروبها، والظروف الحالية مثل جودة الهواء، وسرعة الرياح.

يتيح لك تقويم القمر التفاعلي الجديد أيضًا معرفة مرحلة القمر التي نتواجد فيها في أي يوم من الشهر التالي.التحسينات وإصلاح الأخطاء

ويحتوي التحديث أيضًا على العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء، حيث تم تحسين AirDrop، مما يسمح لك بمشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما وغيرها من البطاقات المؤهلة من خلال الجمع بين جهازي iPhone معًا.

كما تم تحسين الملء التلقائي، مما يتيح لك ملء الأسماء والعناوين من جهات الاتصال الخاصة بك في ملفات PDF والنماذج الأخرى. وبينما لا تكشف Apple عن إصلاحات الأخطاء المحددة، فإنها تضيف أن iOS 17.2 يصلح مشكلة قد تمنع الشحن اللاسلكي في بعض المركبات.