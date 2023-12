ميزة جديدة من جوجل تجبر الآخرين على نقط اسمك بشكل صحيح

MENAFN - Youm7) يمكن أن يكون النطق الخاطئ للأسماء أمرًا مزعجًا ومحرجًا وحتى مسيئًا، لكن يبدو أن Google لديها طريقة لإصلاح مشكلة النطق، وإن كان ذلك لمجموعة مختارة من المستخدمين، حيث طرحت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في كيفية سماع أسمائهم.وبحسب موقع TOI الهندى، فتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تسجيل نطقهم مباشرة داخل ملفهم الشخصي على Google Workspace، فبنقرة بسيطة وتحدث، يمكنك التقاط الفروق الدقيقة في اسمك، سواء كان ذلك التركيز الدقيق على مقطع لفظي معين أو لفة اللسان الفريدة.لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يتم دمج عمليات النطق في الملفات الشخصية بشكل كامل مع أدوات Google Workspace، مثل Gmail و"مستندات Google" وMeet، وعندما يتفاعل شخص ما مع ملفك الشخصي، سواء كان ذلك في سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو أثناء مكالمة فيديو، فيمكنه بسهولة الوصول إلى زر التشغيل وسماع النطق المسجل.ويمكن أن تكون هذه الميزة مؤثرة بشكل خاص على الأفراد ذوي الأسماء غير التقليدية أو أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة والذين قد يواجهون أخطاء في النطق بشكل متكرر. وقالت Google: "نأمل أن يسهل عليك هذا التحديث تمثيل نفسك والتواصل مع زملائك في Google Workspace".التوفر والطرح

تتوفر هذه الميزة حاليًا لعملاء Google Workspace Business Starter وBusiness Standard وBusiness Plus وEssentials Starter وEnterprise Essentials وEnterprise Essentials Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus وFrontline Starter وFrontline Standard وNonprofits.

وقالت جوجل إن الميزة لها طرح ممتد، مما يعني أنه على الرغم من توفرها بدءًا من اليوم، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من 15 يومًا حتى تصبح الميزة مرئية.