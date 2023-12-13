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ميزة جديدة من جوجل تجبر الآخرين على نقط اسمك بشكل صحيح

12/13/2023 4:39:14 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يكون النطق الخاطئ للأسماء أمرًا مزعجًا ومحرجًا وحتى مسيئًا، لكن يبدو أن Google لديها طريقة لإصلاح مشكلة النطق، وإن كان ذلك لمجموعة مختارة من المستخدمين، حيث طرحت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في كيفية سماع أسمائهم.
وبحسب موقع TOI الهندى، فتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تسجيل نطقهم مباشرة داخل ملفهم الشخصي على Google Workspace، فبنقرة بسيطة وتحدث، يمكنك التقاط الفروق الدقيقة في اسمك، سواء كان ذلك التركيز الدقيق على مقطع لفظي معين أو لفة اللسان الفريدة.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يتم دمج عمليات النطق في الملفات الشخصية بشكل كامل مع أدوات Google Workspace، مثل Gmail و"مستندات Google" وMeet، وعندما يتفاعل شخص ما مع ملفك الشخصي، سواء كان ذلك في سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو أثناء مكالمة فيديو، فيمكنه بسهولة الوصول إلى زر التشغيل وسماع النطق المسجل.

ويمكن أن تكون هذه الميزة مؤثرة بشكل خاص على الأفراد ذوي الأسماء غير التقليدية أو أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة والذين قد يواجهون أخطاء في النطق بشكل متكرر. وقالت Google: "نأمل أن يسهل عليك هذا التحديث تمثيل نفسك والتواصل مع زملائك في Google Workspace".
التوفر والطرح

تتوفر هذه الميزة حاليًا لعملاء Google Workspace Business Starter وBusiness Standard وBusiness Plus وEssentials Starter وEnterprise Essentials وEnterprise Essentials Plus وEnterprise Standard وEnterprise Plus وFrontline Starter وFrontline Standard وNonprofits.

وقالت جوجل إن الميزة لها طرح ممتد، مما يعني أنه على الرغم من توفرها بدءًا من اليوم، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من 15 يومًا حتى تصبح الميزة مرئية.





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