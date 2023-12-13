انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.37% في الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Youm7) حققت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء، 13 أكتوبر، خسائر لليوم الثالث على التوالي، بنسبة 2.37%، انخفضت قيمة بيتكوين لتصل إلي 40,867 دولارًا، في الأسبوع الماضي، تم تداول عملة البيتكوين بسعر 44000 دولار، وفقًا لمحللي السوق، وتمر معظم أصول العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين حاليًا بفترة من عدم استقرار الأسعار، وفقاً لموقع gadgets360.

سجلت الأثير أيضاً انخفاضًا في الأسعار اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.17%، وبلغت قيمة الأثير 2,166 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة الأثير بمقدار 63 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة لليوم الثالث على التوالي اليوم، حيث يبلغ تقييمها الحالي 1.53 تريليون دولار، بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 2.44 %، وفقًا لما أظهره موقع

CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تمكن عدد قليل من العملات الرقمية من تحقيق مكاسب اليوم، وتشمل هذه العملات USD Coin وCardano وCosmos وElrond وBinance USD.