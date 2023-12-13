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الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

12/13/2023 4:39:08 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 11:32

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الدولار قبيل قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات للسياسة النقدية
في وقت لاحق اليوم.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.07 دولار للأوقية (الأونصة).


كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1990.10 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى واصلت الفضة الخسائر للجلسة الثامنة وانخفضت 0.6 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 926.55 دولار والبلاديوم 0.7 إلى 972.95 دولار.

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