حلا شيحة تعتذر لـفناني مصر.. بعد وصفها الفن بالحرام



وأوضحت شيحة في معرض اعتذارها، أن "الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي".



والتقت شيحة بزكي في مقر النقابة، وأعربت عن "امتنانها" لدعمه لها في أزمتها، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء.



وبحسب موقع "القاهرة 24" المحلي، فإن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا، جاء فيه: "التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".



وبشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحات لنفس الموقع، إنه "سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة".



وكانت أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية. وبعد ذلك، هاجمت شيحة الفنانين في بلادها، ووصفت الفن بأنه "باطل".



وشهد آخر أعمالها، فيلم "مش أنا" مع المغني المصري، تامر حسني، أزمة كبيرة بعد امتناع شيحة عن عمل دوبلاج لمشاهدها، بالإضافة إلى رفضها تصوير الملصق الدعائي للفيلم.





ووفقا لبعض التقارير، فقد تعرض حسني وقتها لخسائر كبيرة، باعتباره منتج الفيلم، لافتة إلى أنه لجأ إلى بعض الحلول مع المخرجة، سارة وفيق، لتعويض ما أمكن تعويضه.



وكان الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والد حلا، قد هاجم تصريحات ابنته التي وصفت الفن بـ"الحرام"، معبرا عن غضبه الشديد تجاه ابنته، ومؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج.