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جبهة رابعة.. هل بمقدور الاحتلال المنهك محاربة الحوثيين؟

12/13/2023 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شروق البو عمان- شكل التهديد القادم من جنوب البحر الأحمر، مفاجأة للكيان الصهيوني الذي كان يعي أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني، ستمر دون تدخل أطراف أخرى لتعزف على إيقاع معركة "طوفان الأقصى".

ويتمثل هذا التهديد في جماعة الحوثي اليمنية، التي قررت منع مرور جميع السفن المتجهة إلى الكيان الغاصب من مضيق باب المندب، إلى جانب ضربها أول من أمس سفينة نرويجية رفضت الامتثال لأوامر تغيير مسارها وعدم ذهابها إلى الكيان الصهيوني.

وربط الحوثيون استمرار المنع بعدم إدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة، وكان هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة منذ إعلانها دخول معركة "طوفان الأقصى" بعد أيام قليلة على بدئها.

وأطلقت الجماعة أولى هجماتها على "إسرائيل" في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستهدفة "إيلات" بصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

كما سيطرت بعد ذلك على سفينة تجارية في البحر الأحمر واحتجزت 25 من أفرادها، كما هاجم الحوثيون 3 سفن تجارية، فيما أعلنت فرنسا والولايات المتحدة أنهما اعترضتا صواريخ ومسيرات حوثية كانت متوجهة إلى "إسرائيل".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أيام أن الكيان سيتحرك عسكريا ضد الحوثيين إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك.

وأعطت هذه التصريحات مؤشرات ضبابية حول جدية التهديد الصهيوني، وقدرة الاحتلال على فتح "جبهة رابعة" بعد غزة ولبنان والضفة، وما قد ينتج عنها إن توسعت الحرب ودخلت إيران الداعمة للحوثيين فيها.

وتعليقا على ذلك، رأى خبراء في الشأن العسكري والسياسي أن أميركا وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب مع الحوثيين دفاعا عن "إسرائيل"، لا سيما وأن الحوثيين يستهدفون السفن المرتبطة بالأخيرة فقط.

وأكد الخبراء أن جيش الاحتلال منهك لدرجة لا تجعله قادرا على خوض حرب مع الحوثيين، في ضوء تركيزه على قطاع غزة، واكتفائه بـ"ردود فعل" على هجمات حزب الله.

وبينوا أن هدف الحوثيين واضح ولن يتغير وإعلانهم مستمر لحين إدخال حاجيات أهل غزة إلى القطاع، تضامنا معهم ومحاولة لتقديم المساعدات ضمن الإمكانيات المتاحة.

وتابعوا: "أي عاقل لا يخوض حربا مع اليمن، فالشعب اليمني مقاتل، ولا يخشى الحروب أو الدمار، وإن طال ذلك لسنوات"، كما أن من السهل إمداده بالأسلحة المطورة من قبل إيران وغيرها من الدول المعادية للغرب.

لا مواجهة شاملة
واستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي جلال العبادي أن تتورط الدول الكبرى في استخدام القوى البحرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، وبخاصة على مضيق باب المندب، فالحوثيون يمتلكون جماعات كبيرة ومتفرقة يصعب ضبطها أحيانا حتى من قبل أنفسهم هم.

وقال العبادي لـ"الغد"، إن "إسرائيل" هي التي طلبت تشكيل قوة أميركية بريطانية يابانية في البحر الأحمر تنضم إليها بقية الدول، لكن بريطانيا مهتمة بالمنطقة وأمن الملاحة.

ووفقا لتقارير في الصحافة العبرية، فإن الاحتلال والولايات المتحدة تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الصهيونية.

وحسب هذه التقارير، فإن "تل أبيب" توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الطلب الصهيوني جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية مرتبطة به وبمدمرة أميركية.

إلا أن العبادي رأى أنه "لن تكون هناك مواجهة شاملة من عدة دول؛ لأن العالم تلقن درسا؛ بمن فيهم ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، فالجميع يحاول التملص من الورطة التي أوقعتهم فيها "إسرائيل" في غزة؛ لذا لن يتورطوا بمعضلة أخرى في البحر الأحمر".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات: "ربما تلجأ الولايات المتحدة لقنوات خلفية في التفاوض مع أطراف أخرى للدفع باستمرار الملاحة، لكن من غير المتوقع أن يوافق الحوثيون على مرور السفن الإسرائيلية ما لم تتوقف الحرب على قطاع غزة".

وأضاف شنيكات لـ"الغد"، أن "إسرائيل" قد تفوض الولايات المتحدة بهذا الموضوع وتشكيل قوة مشتركة مع دول أخرى؛ مثل بريطانيا، فرنسا، واليابان لمحاولة ضمان مرور السفن، لكن أميركا ليست مستعدة لخوض حرب مع الحوثيين، وبخاصة أن الإجراء الحوثي لا يقصدها وإنما يستهدف "إسرائيل" فقط.

أهداف واضحة
وتابع العبادي: "الحوثيون لا يمنعون الملاحة في كل البحر الأحمر وإنما فقط البضاعة التي ترد إلى "إسرائيل" أو تخرج منها، ولا مصلحة لهم بالسفن البريطانية ولا الأميركية ولا الفرنسية ولا اليابانية، وإنما فقط سفن الكيان الصهيوني الذي يقتل أبناءنا".

وأشار إلى أن الحوثيين واضحون بأنهم لن يتوقفوا عن احتجاز السفن ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وبالتالي أهدافهم واضحة ولن تتغير.

كما أكد ذلك شنيكات بقوله إن إعلان الحوثيين مؤقت وهدفه الضغط على الإسرائيليين لدفعهم إلى قبول وقف إطلاق النار، فهذه الجماعة سمحت بمرور جميع السفن باستثناء المتوجهة إلى ميناء إيلات.

وتابع: يأتي ذلك في ظل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، فالحوثيون يشعرون بالتضامن الأممي العربي مع أهل غزة، وبالتالي يحاولون تقديم المساعدات ضمن حدود إمكانياتهم.

جيش منهك ومحاصر
ورأى شنيكات أن "إسرائيل" ليست لديها رغبة بخوض حرب مع الحوثيين؛ نظرا للوضع العسكري الذي تعيشه حاليا.

وأضاف: من جهة أخرى، إذا ضربت "إسرائيل" الحوثيين، فمن المتوقع أن يمتد الصراع إلى لبنان ويشمل أجزاء أكبر، لكن من غير المتوقع أن تؤدي الضربة إلى إيقاف إجراء الحوثيين فيما يتعلق بمضيق باب المندب.

وتابع رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن "إسرائيل" تركز فقط على قطاع غزة، ورغم قصف حزب الله لمناطق متعددة فيها، خصوصا الثكنات العسكرية وغيرها، إلا أن "إسرائيل" تكتفي برد فعل في مواجهة حزب الله دون الدخول بحرب معه، "فكيف ستذهب (إسرائيل) إلى اليمن التي تبعد عنها مئات الكيلو مترات كي تخوض حربا معها؟".

ووافقه الرأي العبادي بقوله إن جيش الاحتلال أصبح منهكا ومحاصرا، في ضوء إنزال المعونات عبر الإسقاط الجوي، ما يدل على الانهزام الإسرائيلي وقرب انتهاء المعركة، مرجحا ألا تستمر الحرب على غزة لأكثر من الأسبوع المقبل.

واضطر الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ إنزال مظلي لإيصال الإمدادات العسكرية لجنوده في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهي أول عملية إنزال جوي من هذا النوع منذ حرب لبنان عام 2006.

اشتباك طويل
وشدد الخبير العسكري والإستراتيجي جلال العبادي على أن "إسرائيل" غير قادرة على مواجهة الحوثيين، على الرغم من إمكانياتها لإحداث غارة جوية وإطلاق صواريخ باتجاه الحوثيين، لكن المشكلة بردة الفعل من الجانب الآخر، فإذا اشتبكت "إسرائيل" مع الحوثيين ستستمر الحرب بينهما لسنوات.

ولفت إلى أن حروب الحوثيين واليمنيين تقاس بالسنوات وليس بالأشهر والأيام كما هي الحروب مع "إسرائيل"؛ لذا فإن أي عاقل لا يخوض حربا مع اليمن، كما أن كل دول العالم تتجنب الانزلاق إلى اليمن أو الاشتباك معها.

وأوضح أن طبيعة الشعب اليمني مقاتل، ولا يخشى الحروب أو الدمار، إنما يدافع عن حريته ويقاتل من أجلها، ولكن "إذا تهورت إسرائيل" وضربت ولو ضربة واحدة باتجاه صنعاء أو مقر الحوثيين ستطول حربها لسنوات.

وقال العبادي إن "إسرائيل" لم تعترف حتى الآن بأن الحوثيين أطلقوا صواريخ وصلت إلى إيلات وضربت بعض المواقع فيها، وهي تنكر ذلك لسبب واحد؛ هو أن "شعبها" سيطالب بالرد على ذلك، لكن الكيان الصهيوني لا يجرؤ على الرد.

أما رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، فأكد إدراك الاحتلال أن خوض حرب مع اليمن لن يكون سهلا؛ لأن جغرافية اليمن معقدة ولدى الحوثيين رغبة بالتضحية والدفع في المواجهة مع الصهاينة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" قد تفقد للأبد مسألة المرور حتى من "باب المندب"؛ لذا فإنها تحسب العواقب جراء هذا الأمر.

دعم إيراني
وفيما يتعلق بردة فعل إيران في حال وجهت "إسرائيل" ضربة للحوثيين، رجح الخبير العبادي أن تعزز الزوارق البحرية الإيرانية القوة البحرية الحوثية وتزودها بأحدث الأسلحة والصواريخ، فجماعة الحوثي ليست بحاجة لرجال تقاتل معها وإنما إلى أسلحة وطائرات مسيرة وصواريخ.

وأكد أن إيران ستدعم الحوثيين إلى حد كبير، علما أن من السهل جدا تهريب الأسلحة والصواريخ بين إيران والحوثيين، وبالتالي فإن الحوثيين سيحصلون على أسلحة وصواريخ متطورة.

وأضاف العبادي أن الحوثيين لديهم قوة بحرية وسفن وزوارق مزودة بالأسلحة، ويمتلكون مدفعية وصواريخ بحرية، لكن إذا وقعت الحرب بينهم وبين "إسرائيل" فسيتزودون بالأسلحة من العراق وإيران وكوريا وكل المناطق التي تعادي الولايات المتحدة والغرب.

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