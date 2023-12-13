الذكرى ٣٨ لوفاة القاضي ابراهيم الطراونة

MENAFN - Alghad Newspaper) يصادف غدا الذكرى السنوية الثامنة والثلاثون لوفاة القاضي المرحوم إبراهيم الطراونة قاضي محكمتي التميز والعدل العليا وعضو المجلس القضائي الأعلى٠

عمل الفقيد الطراونة في بدايات حياته معلما ومحاميا ومدعيا عاما وقاضيا في مختلف مدن المملكة ورئيسا لعدة محاكم وهيئات قضائية محليا وعربيا ٠ كما عمل الراحل الطراونة في جامعة الدول العربية بتونس مندوبا عن الأردن في اللجان القانونية لعدة فترات وعضوا في لجنة انتقاء الموظفين.

والمرحوم الطراونة من مواليد مدينة الكرك عام ١٩٢٩ في بلدة الخالدية ودرس القانون في جامعة دمشق ومارس العمل السياسي والحزبي في تلك الحقبة ومنحه الراحل الملك الحسين بن طلال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في المساهمة برفعة القضاء على المستوى المحلي والعربي.