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الكويت: تهريب أجهزة تجسس وخمور باستخدام طائرات الجيش

12/13/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد، في جلسة لمجلس الأمة، أمس (الثلاثاء)، عن أن لجنة التحقيق في قضية ((صندوق الجيش)) اكتشفت في أثناء التحقيق، أن هناك قضيتين مهمتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من ((صندوق الجيش)) لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي، والأخرى شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية. وقال الفهد: ((في قضية (صندوق الجيش) وجدنا قضايا متفرعة، منها محاولات إدخال خمور إلى الكويت عبر الطائرات العسكرية، وإدخال أجهزة تجسس، والعسكريون الشرفاء رفضوا، لذلك كانت هناك مطالب بالتحقيق)).
وكان أحمد الفهد يتحدث عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع التي يرأسها، بشأن تعرض مواطن كويتي للتوقيف والتعذيب من قبل أجهزة استخبارات الجيش.
ويُذكر أن قضية ((صندوق الجيش)) متهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، وشهدت تجاوزات مالية تقدَّر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) سُحبت عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيراً للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء. وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغاً للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة من ((صندوق الجيش)) بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.-(وكالات)

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