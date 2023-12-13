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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد لواء في معارك الشجاعية

12/13/2023 4:35:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد في لواء يفتاح برتبة عقيد، في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل العقيد احتياط يتسحاك بن بشات في معارك قطاع غزة، وهو الضابط التاسع الذي يعلن عن مقتله منذ فجر اليوم، ورابع ضابط برتبة عقيد يُعلن عن مقتله في الحرب.

كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي آخر خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد الذين اعترف بمقتلهم خلال ساعات إلى 10.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل 8 من عناصره، معظمهم ضباط خلال المعارك الدائرة الليلة الماضية شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن العسكريين الثمانية بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، قتلوا بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بغزة.

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