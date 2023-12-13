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توقف قلبه عن الخفقان.. نائب تركي هاجم الاحتلال ووقع أرضاً (فيديو)

12/13/2023 4:35:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن العدوان في قطاع غزة، وندد فيها باجراءات قوات الاحتلال في القطاع.


وتحدث النائب عن حزب "السعادة" حسن بيتماز بقوة ضد "إسرائيل"، خلال كلمته في الجمعية العامة الوطنية التركية.


وقبل أن ينهار على الأرض، قال بيتماس: "حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تصمت. يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا، فلن تكون هناك مشكلة".


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وأضاف: "ومع ذلك، إذا تخلصت منا، فلن تتمكن من الهروب من عذاب الضمير. حتى لو نجوت من عذاب التاريخ، فلن تتمكن من الهروب من غضب الله".

وتحدث بيتماز عن "إسرائيل" في إطار النقاش حول الميزانية، حيث أغمي عليه فجأة، وسارع عدد من أعضاء البرلمان لتقديم المساعدة له، وقام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.


بعد ذلك تم إرساله إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام التركية.


وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.


وأفاد مراسل الميادين ليل أمس الثلاثاء في قطاع غزة بأنّ عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لما يزيد على 65 يوماً تجاوز 18500 شهيد، فيما زاد عدد الجرحى على 50 ألفاً. -وكالات


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