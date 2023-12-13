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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

12/13/2023 4:35:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الاسبوع.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس،في بيان ، إن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية استفزازية .
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.-(بترا)

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