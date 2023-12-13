عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار" اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الاسبوع.
وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس،في بيان ، إن قوات الاحتلال أدخلت عشرات المستوطنين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية استفزازية .
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.-(بترا)
MENAFN13122023000072011014ID1107586192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.