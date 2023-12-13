استغني عن مكملات فيتامين سي بتناول حبتين من هذه الفاكهة يوميا



وأوضح البحث الذي نشر مؤخرا، أن تناول حبتين من فاكهة الكيوي يوميًا لمدة 6 أسابيع، يزيد من نسبة حمض الأسكوربيك (فيتامين C) بمقدار 150 ملغم يوميًا.



وأشار الباحثون إلى أن تناول هذا المستوى من "فيتامين س " يوميًا يلغي الحاجة إلى المكملات، إلى جانب الفوائد الصحية المختلفة التي يوفرها.



وقالت أخصائية طب الأسرة، لورا بوردي، في معرض تعليقها على الدراسة: "من المعروف أن فاكهة الكيوي تعزز نظام المناعة لديك".



وأضافت في تصريحاتها لموقع "هيلث": "إن وجود جهاز مناعة قوي أمر أساسي خلال موسم البرد والأنفلونزا، للمساعدة في حماية نفسك من الإصابة بالفيروسات".



وفي حين أن هذه الدراسة بشأن تأثيرات تناول فاكهة الكيوي يوميًا كانت صغيرة الحجم، (حيث شملت 24 ذكرًا يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عامًا، وليس لديهم تاريخ لمرض السكري من النوعين الأول والثاني، أو عدم تحمل الغلوكوز)، إلا أن النتائج كانت "واعدة".



ولم يقم المشاركون بزيادة مستويات فيتامين سي فحسب، بل زادت لديهم أيضًا نسبة تناول الألياف، وذلك دون أن تتأثر المؤشرات الحيوية الالتهابية والتمثيل الغذائي لديهم سلبًا.



وهذا يعني أنه من الآمن تناول فاكهة الكيو يوميًا دون أي ردود فعل سلبية على عملية التمثيل الغذائي لدى الإنسان، إلا إذا كان يعاني من حساسية تجاهها.



وأشارت بوردي إلى أنه "من المثير للاهتمام ندرة وجود حساسية تجاه فاكهة الكيوي "، مضيفة: "إذا لاحظت أي أعراض للحساسية، فمن المهم استشارة طبيبك.. وهذا يشمل حكة في الحلق، والقيء، وتورم اللسان، وصعوبة في البلع، وصعوبة في التنفس".



يشار إلى أنه عندما يفكر معظم الناس في تعزيز نسب "فيتامين سي"، فإنهم يفكرون في أكل المزيد من البرتقال أو تناول مكمل غذائي.



لكن، وفقًا لأخصائية التغذية جاكلين وايمان، فإن فاكهة الكيوي التي جرى استخدامها في تلك الدراسة "تمنح كميات أكبر من فيتامين سي".



وتابعت: "بإضافة ثمرة أو اثنتين من الكيوي يوميا إلى نظامك الغذائي، يمكنك التأكد من أنك تحصل على الكمية الموصى بها من فيتامين سي".



ووفقًا لوايمان، فإن فاكهة الكيوي من نوع "صن غولد" (Sun Gold) تحتوي على 130 ملغم من فيتامين سي، مقابل 80 غرامًا من أنواع أخرى من نفس الفاكهة.



ويحتوي الصنف الأخضر من الكيوي على 70 ملغ من فيتامين سيظن وهو أصغر قليلاً في الحجم من "صن غولد".



تأثير الكيوي على البرد والأنفلونزا



هناك أبحاث محدودة بشأن ما إذا كانت فاكهة الكيوي تقي من الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، حتى مع وجود كميات كبيرة من فيتامين سي فيها.



ونشأت فكرة تناول جرعات كبيرة من فيتامين C للوقاية من نزلات البرد في السبعينيات، عندما توقع العالم والباحث، لينوس بولينغ، أن تناول ذلك الفيتامين يوميًا بمقدار 1000 ملغ يمكن أن يقلل من الإصابة بنزلات البرد بحوالي 45 بالمئة، بيد أن الدراسات السريرية الأخرى فشلت في إثبات ذلك بشكل مؤكد.



ومع ذلك، وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2012، أن تناول الكيوي "يمكن أن يقلل من مدة نزلات البرد بشكل معقول".

وهناك أيضًا فوائد أخرى لتناول فاكهة الكيوي، فقد وجدت الأبحاث أن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL)، ويقلل من الدهون الثلاثية، ويخفض ضغط الدم.



وقد يساعد الكيوي الذهبي (صن غولد)، على وجه الخصوص، الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم على تعزيز مستويات الحديد لديهم عند تناوله إلى جانب الوجبات الغنية بالحديد.



ووفقا لوايمان، فإن الحصول على "فيتامين C" من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات أفضل من الحصول على المكملات الغذائية، لأنها تقدم العديد من الفوائد الأخرى بدلا من فيتامين واحد.



وبالنسبة للذين قد يعانون من حساسية الكيوي، فبمقدورهم الحصول على "فيتامين سي" من البرتقال، وثمار الفلفل الحلو والأناناس، والفراولة، والكرنب، والقرنبيط.