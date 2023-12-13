شركة PUMA تجمع اثنين من العباقرة معًا: Magnus Carlsen وpep Guardiola

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تنظم شركة المستلزمات الرياضية العالمية PUMA، بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وChess، مقابلة حصرية بين اثنين من العباقرة: السيد Pep Guardiola من عالم كرة القدم والسيد Magnus Carlsen من عالم الشطرنج، ناقش فيها سفيري PUMA لحظات لا تُنسى في مسيرتهما المهنية، وتحدثا بالتفصيل عن الإستراتيجيات والتكتيكات المتبعة في كلتا الرياضتين، كما شاركا بعض النصائح والحيل مع الجمهور. جاء على لسان Magnus Carlsen، الذي تُوج بطلاً للعالم في الشطرنج بواقع خمس مرات، "لقد أحببت كرة القدم منذ نعومة أظافري، ومارستها يوميًا. لم أكن أترك المدرسة وأعود إلى البيت، بل كنت أمكث فيها لألعب كرة القدم، ثم أعود إلى البيت لألعب الشطرنج. ولكن اتضح أنني أفضل في الشطرنج، لذا واصلت السير في هذا الدرب". عمد Pep وMagnus إلى تحليل بعض الأهداف والحركات، منوهين إلى أهمية الصبر والإستراتيجية الفعالة والتكيف مع تحركات الخصم. وقد سلط Guardiola الضوء على أهمية السيطرة على خط الوسط في كرة القدم والشطرنج، على حين لفت Carlsen النظر إلى أوجه الشبه بين الهجوم من جانب واحد وتحقيق المزايا التنافسية. كما ناقشا أيضًا دور الحدس وعامل المفاجأة في تحقيق النجاح. تبحر المناقشة في الجوانب العقلية للمواقف التي تنطوي على ضغوط كبيرة، مع التركيز على الحاجة إلى الهدوء والقدرة على التكيف. ويشارك كلاهما رؤى مستنيرة مستمدة من مجال تخصصهما توضح أهمية التفكير الإستراتيجي والبراعة اللازمين في كرة القدم والشطرنج. جاء على لسان Pep، شارحًا: "أعتقد أن منهج الهجوم المتبع لإبعاد المدافعين يعتمد على حركة الخصم. يجب على المرء الانتباه لتفاصيل كل حركة من حركات الخصم والتصرف وفقًا لها. فأمام Magnus ساعتان لتنفيذ الحركة التالية، أما نحن فليس أمامنا إلا ثانية للاستجابة أو اتخاذ قرار". تنتهي المناقشة بالتأمل في المباريات الطويلة، إذ يستعيد Carlsen ذكريات مباراة شطرنج استمرت 7.5 ساعات على حين يعرب Guardiola عن إعجابه بهذا التفاني والتركيز. شاهد المقابلة الكاملة على قناة PUMA على YouTube: . والمتوفرة أيضًا على قناة Man City على YouTube .

PUMA

تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

تأسس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في البداية في عام 1880 تحت اسم سانت مارك ويست جورتون، ثم أصبح رسميًا نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في عام 1894. يضم النادي، الكائن في حرم الاتحاد، بين جنباته ملعب الاتحاد الذي يسع 53500 متفرج وملعب Joie الذي يسع 7000 متفرج وCity Football Academy، وهي منشأة حديثة لتطوير الأداء والتدريب وتنمية قدرات الشباب، والتي تعد أيضًا موطنًا لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية التابعة للنادي.

حاز نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على تصنيف أفضل علامة تجارية يحملها نادي كرة قدم من Brand Finance، وهو حاليًا يعمل على توفير تجارب متميزة لجمهوره وإرساء الأساس لوجهة ترفيهية في حرم الاتحاد. هذا، ويحمل النادي على عاتقه مهمة تفعيل عاملي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في إستراتيجيته، كما يضمن إعمال مبادئ المساواة والتنوع والشمول في عمليات صناعة القرار والثقافة ومختلف الممارسات.

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CHESS

إن Chess هي منصة الشطرنج الرائدة عالميًا على الإنترنت، والتي تأسست في عام 2005، والموجهة لتطوير اللعبة ومساعدة لاعبي الشطرنج على مستوى العالم للاستمتاع بها. علاوةً على ذلك، تعد Chess هي المزود الرائد لألعاب الشطرنج وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشطرنج، بما في ذلك منتدى نابض بالحياة وشبكة اجتماعية وموجز للأخبار وأكاديمية للشطرنج ومنصة تدريب، كما تقدم تكتيكات وألغازًا وتنظم دورات حية وتوفر موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للأطفال ( ) إلى جانب ChessTV. في يونيو 2023، وقع الاختيار على Chess لتحتل مركزًا ضمن قائمة TIME لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم، وفي أكتوبر 2023، تجاوز عدد الأعضاء في Chess‏ 150 مليونًا على مستوى العالم.

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