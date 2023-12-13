شركة PUMA تجمع اثنين من العباقرة معًا: Magnus Carlsen وpep Guardiola

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تنظم شركة المستلزمات الرياضية العالمية PUMA، بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وChess، مقابلة حصرية بين اثنين من العباقرة: السيد Pep Guardiola من عالم كرة القدم والسيد Magnus Carlsen من عالم الشطرنج، ناقش فيها سفيري PUMA لحظات لا تُنسى في مسيرتهما المهنية، وتحدثا بالتفصيل عن الإستراتيجيات والتكتيكات المتبعة في كلتا الرياضتين، كما شاركا بعض النصائح والحيل مع الجمهور.
جاء على لسان Magnus Carlsen، الذي تُوج بطلاً للعالم في الشطرنج بواقع خمس مرات، "لقد أحببت كرة القدم منذ نعومة أظافري، ومارستها يوميًا. لم أكن أترك المدرسة وأعود إلى البيت، بل كنت أمكث فيها لألعب كرة القدم، ثم أعود إلى البيت لألعب الشطرنج. ولكن اتضح أنني أفضل في الشطرنج، لذا واصلت السير في هذا الدرب".
عمد Pep وMagnus إلى تحليل بعض الأهداف والحركات، منوهين إلى أهمية الصبر والإستراتيجية الفعالة والتكيف مع تحركات الخصم. وقد سلط Guardiola الضوء على أهمية السيطرة على خط الوسط في كرة القدم والشطرنج، على حين لفت Carlsen النظر إلى أوجه الشبه بين الهجوم من جانب واحد وتحقيق المزايا التنافسية. كما ناقشا أيضًا دور الحدس وعامل المفاجأة في تحقيق النجاح.
تبحر المناقشة في الجوانب العقلية للمواقف التي تنطوي على ضغوط كبيرة، مع التركيز على الحاجة إلى الهدوء والقدرة على التكيف. ويشارك كلاهما رؤى مستنيرة مستمدة من مجال تخصصهما توضح أهمية التفكير الإستراتيجي والبراعة اللازمين في كرة القدم والشطرنج. جاء على لسان Pep، شارحًا: "أعتقد أن منهج الهجوم المتبع لإبعاد المدافعين يعتمد على حركة الخصم. يجب على المرء الانتباه لتفاصيل كل حركة من حركات الخصم والتصرف وفقًا لها. فأمام Magnus ساعتان لتنفيذ الحركة التالية، أما نحن فليس أمامنا إلا ثانية للاستجابة أو اتخاذ قرار".
تنتهي المناقشة بالتأمل في المباريات الطويلة، إذ يستعيد Carlsen ذكريات مباراة شطرنج استمرت 7.5 ساعات على حين يعرب Guardiola عن إعجابه بهذا التفاني والتركيز.
شاهد المقابلة الكاملة على قناة PUMA على YouTube: . والمتوفرة أيضًا على قناة Man City على YouTube .
تعد PUMA واحدة من العلامات التجارية البارزة في العالم المتخصصة في مجال المستلزمات الرياضية، إذ تصمم وتطور وتبيع وتسوق للأحذية والملابس والإكسسوارات الرياضية. وعلى مدار 75 عامًا، ساهمت شركة PUMA في الارتقاء بالرياضة والثقافة مبتكرةً منتجات فائقة الجودة لأفضل وأسرع الرياضيين في العالم. هذا، وتقدم شركة PUMA منتجات رياضية عالية الجودة لمختلف الرياضات، مثل كرة القدم والجري والتدرب وكرة السلة والجولف وسباقات المركبات. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعاون مع مصممين مشهورين وعلامات تجارية شهيرة لإضفاء طابع الرياضة على ثقافة وأزياء الناس، كما تمتلك PUMA Group العلامات التجارية التالية: PUMA وCobra Golf وstichd، وتوزع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ في ألمانيا، منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا ويعمل بها نحو 20000 موظف على مستوى العالم.
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نادي مانشستر سيتي لكرة القدم
تأسس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في البداية في عام 1880 تحت اسم سانت مارك ويست جورتون، ثم أصبح رسميًا نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في عام 1894. يضم النادي، الكائن في حرم الاتحاد، بين جنباته ملعب الاتحاد الذي يسع 53500 متفرج وملعب Joie الذي يسع 7000 متفرج وCity Football Academy، وهي منشأة حديثة لتطوير الأداء والتدريب وتنمية قدرات الشباب، والتي تعد أيضًا موطنًا لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية التابعة للنادي.
حاز نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على تصنيف أفضل علامة تجارية يحملها نادي كرة قدم من Brand Finance، وهو حاليًا يعمل على توفير تجارب متميزة لجمهوره وإرساء الأساس لوجهة ترفيهية في حرم الاتحاد. هذا، ويحمل النادي على عاتقه مهمة تفعيل عاملي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في إستراتيجيته، كما يضمن إعمال مبادئ المساواة والتنوع والشمول في عمليات صناعة القرار والثقافة ومختلف الممارسات.
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إن Chess هي منصة الشطرنج الرائدة عالميًا على الإنترنت، والتي تأسست في عام 2005، والموجهة لتطوير اللعبة ومساعدة لاعبي الشطرنج على مستوى العالم للاستمتاع بها. علاوةً على ذلك، تعد Chess هي المزود الرائد لألعاب الشطرنج وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشطرنج، بما في ذلك منتدى نابض بالحياة وشبكة اجتماعية وموجز للأخبار وأكاديمية للشطرنج ومنصة تدريب، كما تقدم تكتيكات وألغازًا وتنظم دورات حية وتوفر موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للأطفال ( ) إلى جانب ChessTV. في يونيو 2023، وقع الاختيار على Chess لتحتل مركزًا ضمن قائمة TIME لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم، وفي أكتوبر 2023، تجاوز عدد الأعضاء في Chess 150 مليونًا على مستوى العالم.
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