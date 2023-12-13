شركة Armis تحصل على لقب شركة رائدة في تقارير SPARK Matrixtm الثلاثة للربع الرابع من عام 2023 من شركة Quadrant

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن حصولها على لقب شركة رائدة من قِبل مجموعة المحللين Quadrant Knowledge Solutions في تقارير SPARK MatrixTM الثلاثة للربع الرابع من عام 2023. تضع التقارير التالي ذكرها: SPARK MatrixTM: إدارة الثغرات الأمنية، الربع الرابع من عام 202 ، SPARK MatrixTM: أمان التكنولوجيا التشغيلية (OT)، الربع الرابع من عام 202 ، وSPARK MatrixTM: حلول أمن الأجهزة الطبية المتصلة، الربع الرابع من عام 202 ، ثلاثة حلول من Armis CentrixTM كحلول رائدة في مجال التكنولوجيا ذات تأثير كبير على العملاء في مجالات إدارة الثغرات الأمنية وأمن التكنولوجيا التشغيلية وأمن الأجهزة الطبية المتصلة.

صرَّحت Dana Gilboa، الرئيسة التنفيذية للمنتجات في Armis قائلةً: "تُمثل مكانتنا الرائدة في هذه التقارير الثلاثة شهادة على التزامنا بالابتكار ونجاح العملاء، ومساعدة المؤسسات على رؤية سطح الهجوم بالكامل في الوقت الفعلي وحمايته وإدارته". "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بحصول Armis على لقب شركة رائدة على صعيد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وعلى صعيد تأثير العملاء لجميع التقارير الثلاثة. نريد أيضًا أن نعرب عن خالص امتنانا وشكرنا لعملاء Armis الذين خصصوا وقتًا لتقديم تعليقاتهم حول Armis إلى Quadrant Knowledge Solutions."

حلَّلت تقارير SPARK MatrixTM ثلاثة من حلول Armis الأربعة الأساسية: إدارة الثغرات الأمنية ، وأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء Security ، وأمن الأجهزة الطبية ، والتي صُمِّمت جميعها في Armis CentrixTM ، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني من Armis. تُعدُّ Armis CentrixTM المدعومة بمحرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis ، منصَّة سحابية سلسة وبسيطة تحدد بشكل استباقي جميع المخاطر المتعلقة بالأصول الإلكترونية وتعالج الثغرات وتتصدى للتهديدات وتحمي سطح الهجوم بالكامل.

تُحلل تقارير SPARK MatrixTM مشهد المورِّد لفئة التكنولوجيا وقدرات منتج المورِّد. يخضع المورِّدون للتقييم وفقًا لعروض منتجاتهم وحصتهم في السوق ومستوى رضا العملاء لمساعدة كبار تكنولوجيا المعلومات وكباء مسؤولي أمن المعلومات على اتخاذ قرارات تكنولوجية مستنيرة.

وشاركت Quadrant Knowledge Solutions المعلومات التالية عند تقييم السبب وراء كون Armis شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في كل من هذه المجالات الأساسية الثلاثة:



إدارة الثغرات الأمنية - “تُسهم تقنية Armis CentrixTM‎ لتحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية ومعالجتها على رأب فجوات التغطية الحرجة دون مراقبة بواسطة أدوات تقييم الثغرات الأمنية مع تجميع التفاصيل مثل الملكية والموقع للحصول على رؤية كاملة لسطح الهجوم. توفر Armis CentrixTM‎ لتحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية ومعالجتها رؤية شاملة للمخاطر العامة للمستخدم وسطح الهجوم. توفر المنصَّة أيضًا السياق التجاري للأصول المهمة للشركات بناءً على أدوارها. يساعد تحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية في الأصول ومعالجتها من Armis CentrixTM المؤسسة على تقليل سطح الهجوم الخاص بها من خلال تحليل سمات الأجهزة والتغشية على معلومات التهديد كجزء من التحليل.

أمن التكنولوجيا التشغيلية - "تُمكِّن Armis CentrixTM‎ لأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء المؤسسات من رؤية شبكات التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والأصول المادية وتأمينها، وضمان الجهوزية التشغيلية، وبناء استراتيجية أمنية فعَّالة وشاملة. يتم تشغيلها بواسطة محرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis وتشرف على مجموعة واسعة من الأصول وتؤمنها وتحميها وتديرها في الوقت الفعلي. تعمل المنصَّة المستندة إلى السحابة بشكل استباقي على التخفيف من جميع المخاطر المرتبطة بالأصول السيبرانية، ومعالجة الثغرات الأمنية، والتصدي للتهديدات، وحماية سطح الهجوم بالكامل. توفر Armis لأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء رؤية متعمَّقة لجميع أصول التكنولوجيا التشغيلية بالإضافة إلى شبكات وبيئة التكنولوجيا التشغيلية/نظام التحكم الصناعي. تتيح للشركات إدارة التقارب بين التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، ورأب فجوة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وحماية شبكات التكنولوجيا التشغيلية، ومراقبة الاتصال، وتتبُّع السلوك. أمن الأجهزة الطبية المتصلة - "توفر Armis CentrixTM‎ لأمن الأجهزة الطبية ميزات معيَّنة مثل الرؤية الكاملة في الوقت الفعلي لمخزون الأجهزة الطبية، والمعلومات المتعلقة باستخدام الجهاز لزيادة كفاءة الاستخدام، وتقييم مخاطر الأجهزة الطبية استنادًا إلى الثغرات الأمنية، وتحديد انتهاكات المعلومات الصحية المحمية (PHI)، وتحديد التهديدات ومعالجتها، وأتمتة أمن الأجهزة الطبية. وقد تم تجهيز المنتج أيضًا بمحرك ذكاء الأصول الذي يضم أكثر من 20 مليون ملف تعريف للجهاز، واستعلام Armis القياسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي."

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SPARK MatrixTM: إدارة الثغرات الأمنية، الربع الرابع من عام 202

SPARK MatrixTM: أمن التكنولوجيا التشغيلية، الربع الرابع من عام 202 SPARK MatrixTM: أمان الأجهزة الطبية المتصلة، الربع الرابع من عام 202

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نبذة عن Armis

تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.

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