شركة Armis تحصل على لقب شركة رائدة في تقارير SPARK Matrixtm الثلاثة للربع الرابع من عام 2023 من شركة Quadrant

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Armis ، شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، اليوم عن حصولها على لقب شركة رائدة من قِبل مجموعة المحللين Quadrant Knowledge Solutions في تقارير SPARK MatrixTM الثلاثة للربع الرابع من عام 2023. تضع التقارير التالي ذكرها: SPARK MatrixTM: إدارة الثغرات الأمنية، الربع الرابع من عام 202 ، SPARK MatrixTM: أمان التكنولوجيا التشغيلية (OT)، الربع الرابع من عام 202 ، وSPARK MatrixTM: حلول أمن الأجهزة الطبية المتصلة، الربع الرابع من عام 202 ، ثلاثة حلول من Armis CentrixTM كحلول رائدة في مجال التكنولوجيا ذات تأثير كبير على العملاء في مجالات إدارة الثغرات الأمنية وأمن التكنولوجيا التشغيلية وأمن الأجهزة الطبية المتصلة.
صرَّحت Dana Gilboa، الرئيسة التنفيذية للمنتجات في Armis قائلةً: "تُمثل مكانتنا الرائدة في هذه التقارير الثلاثة شهادة على التزامنا بالابتكار ونجاح العملاء، ومساعدة المؤسسات على رؤية سطح الهجوم بالكامل في الوقت الفعلي وحمايته وإدارته". "تنتابنا حالة من الفخر الشديد بحصول Armis على لقب شركة رائدة على صعيد الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وعلى صعيد تأثير العملاء لجميع التقارير الثلاثة. نريد أيضًا أن نعرب عن خالص امتنانا وشكرنا لعملاء Armis الذين خصصوا وقتًا لتقديم تعليقاتهم حول Armis إلى Quadrant Knowledge Solutions."
حلَّلت تقارير SPARK MatrixTM ثلاثة من حلول Armis الأربعة الأساسية: إدارة الثغرات الأمنية ، وأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء Security ، وأمن الأجهزة الطبية ، والتي صُمِّمت جميعها في Armis CentrixTM ، منصَّة إدارة التعرُّض السيبراني من Armis. تُعدُّ Armis CentrixTM المدعومة بمحرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis ، منصَّة سحابية سلسة وبسيطة تحدد بشكل استباقي جميع المخاطر المتعلقة بالأصول الإلكترونية وتعالج الثغرات وتتصدى للتهديدات وتحمي سطح الهجوم بالكامل.
تُحلل تقارير SPARK MatrixTM مشهد المورِّد لفئة التكنولوجيا وقدرات منتج المورِّد. يخضع المورِّدون للتقييم وفقًا لعروض منتجاتهم وحصتهم في السوق ومستوى رضا العملاء لمساعدة كبار تكنولوجيا المعلومات وكباء مسؤولي أمن المعلومات على اتخاذ قرارات تكنولوجية مستنيرة.
وشاركت Quadrant Knowledge Solutions المعلومات التالية عند تقييم السبب وراء كون Armis شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في كل من هذه المجالات الأساسية الثلاثة:
إدارة الثغرات الأمنية - “تُسهم تقنية Armis CentrixTM لتحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية ومعالجتها على رأب فجوات التغطية الحرجة دون مراقبة بواسطة أدوات تقييم الثغرات الأمنية مع تجميع التفاصيل مثل الملكية والموقع للحصول على رؤية كاملة لسطح الهجوم. توفر Armis CentrixTM لتحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية ومعالجتها رؤية شاملة للمخاطر العامة للمستخدم وسطح الهجوم. توفر المنصَّة أيضًا السياق التجاري للأصول المهمة للشركات بناءً على أدوارها. يساعد تحديد أولويات التصدي للثغرات الأمنية في الأصول ومعالجتها من Armis CentrixTM المؤسسة على تقليل سطح الهجوم الخاص بها من خلال تحليل سمات الأجهزة والتغشية على معلومات التهديد كجزء من التحليل. أمن التكنولوجيا التشغيلية - "تُمكِّن Armis CentrixTM لأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء المؤسسات من رؤية شبكات التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والأصول المادية وتأمينها، وضمان الجهوزية التشغيلية، وبناء استراتيجية أمنية فعَّالة وشاملة. يتم تشغيلها بواسطة محرك ذكاء الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Armis وتشرف على مجموعة واسعة من الأصول وتؤمنها وتحميها وتديرها في الوقت الفعلي. تعمل المنصَّة المستندة إلى السحابة بشكل استباقي على التخفيف من جميع المخاطر المرتبطة بالأصول السيبرانية، ومعالجة الثغرات الأمنية، والتصدي للتهديدات، وحماية سطح الهجوم بالكامل. توفر Armis لأمن التكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء رؤية متعمَّقة لجميع أصول التكنولوجيا التشغيلية بالإضافة إلى شبكات وبيئة التكنولوجيا التشغيلية/نظام التحكم الصناعي. تتيح للشركات إدارة التقارب بين التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات، ورأب فجوة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية وحماية شبكات التكنولوجيا التشغيلية، ومراقبة الاتصال، وتتبُّع السلوك. أمن الأجهزة الطبية المتصلة - "توفر Armis CentrixTM لأمن الأجهزة الطبية ميزات معيَّنة مثل الرؤية الكاملة في الوقت الفعلي لمخزون الأجهزة الطبية، والمعلومات المتعلقة باستخدام الجهاز لزيادة كفاءة الاستخدام، وتقييم مخاطر الأجهزة الطبية استنادًا إلى الثغرات الأمنية، وتحديد انتهاكات المعلومات الصحية المحمية (PHI)، وتحديد التهديدات ومعالجتها، وأتمتة أمن الأجهزة الطبية. وقد تم تجهيز المنتج أيضًا بمحرك ذكاء الأصول الذي يضم أكثر من 20 مليون ملف تعريف للجهاز، واستعلام Armis القياسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي."
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SPARK MatrixTM: إدارة الثغرات الأمنية، الربع الرابع من عام 202 SPARK MatrixTM: أمن التكنولوجيا التشغيلية، الربع الرابع من عام 202 SPARK MatrixTM: أمان الأجهزة الطبية المتصلة، الربع الرابع من عام 202
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نبذة عن Armis
تعمل شركة Armis، وهي شركة الأمن السيبراني لمعلومات الأصول، على حماية سطح الهجوم بالكامل وتدير مستويات تعرُّض المؤسسة للمخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي. تضمن شركة Armis، في ظل وجود عالم سريع التطور منفتح، أن تقوم المؤسسات باستمرار برؤية جميع الأصول الحيوية وحمايتها وإدارتها. تقوم Armis بتأمين شركات Fortune 100 و200 و500 بالإضافة إلى الحكومات الوطنية والهيئات الحكومية والمحلية للمساعدة في الحفاظ على حالة الأمان والسلامة للبنية الأساسية الحيوية والاقتصادات والمجتمع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. Armis هي شركة خاصة ويقع مقرها في كاليفورنيا.
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