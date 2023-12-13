الاعتراف بشركة Exagrid في دليل السوق من Gartner®‎ عن أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ‎ExaGrid ®‎، التي تُقدِّم الحل الوحيد في الصناعة لتخزين النُسخ الاحتياطية المكوّنة من طبقات، اليوم عن تعيينها كمورِّد تمثيلي في دليل السوق من Gartner لشهر نوفمبر 2023 عن أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات .

يمكن للمؤسسات استخدام دليل السوق لفهم مدى توافق حالة السوق الناشئة مع الخطط المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ قيام Gartner بنشر أكثر من 100 مذكرة بحثية عن دليل السوق، يستطيع قادة تكنولوجيا المعلومات والإستراتيجيات الحصول على رؤية واسعة للعديد من الأسواق، بما في ذلك الأسواق الناضجة والصغيرة، بتنسيق سهل القراءة.

النقاط الرئيسية من تقرير دليل السوق لأجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات1:

تشير أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات إلى أجهزة التخزين التي تم تحسينها حتى تناسب الغرض الأساسي المتمثل في تخزين بيانات النُسخ الاحتياطية.

يُفضل عدد متزايد من المؤسسات أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات على وحدة التخزين الداخلية أو وحدة التخزين الخارجية ذات الأغراض العامة لإنشاء النُسخ الاحتياطية بسبب سهولة استخدام الأولى.

قد يتم تحسين أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية المستهدفة للعمل بشكل متزامن مع تطبيقات النسخ الاحتياطي لتحقيق الثبات وكفاءة التخزين العالية والأمن والاستيعاب والاستعادة بسرعة عالية.

يقول Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid "يشرفنا الاعتراف بنا في دليل السوق هذا، والذي يتضمن المورِّدين في سوق أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات ويساعد في إعلام المؤسسات عندما يحقق استخدام أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية الفائدة بدلاً من أنواع التخزين الأخرى،"

"وتتمثل مهمة ExaGrid في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات عندما يتعلق الأمر بالنسخ الاحتياطي، ويوفر تخزين النُسخ الاحتياطية المكوّن من طبقات الذي نقدمه أداءً سريعًا في استيعاب النُسخ الاحتياطية واستعادتها، وميزات أمان شاملة، وطبقة غير متصلة بالشبكة (فجوة هوائية من طبقات) ذات عمليات حذف متأخرة وكائنات بيانات غير قابلة للتغيير للاسترجاع من برامج الفدية، وهي بنية واسعة النطاق لنافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول تتميز بنمو البيانات، والتكامل المتقدم مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة، ودعم العملاء الرائد في الصناعة".

1 Gartner، "دليل السوق لأجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات" 16 نوفمبر 2023، Chandra Mukhyala.

إخلاء المسؤولية

لا تُصادق Gartner على أي مورِّد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار هؤلاء المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تقييم آخر فحسب. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner ويجب ألا يتم تفسيرها على أنها بيانات من واقع الحقيقة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن كل الضمانات، الصريحة أو الضمنية، في ما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

GARTNER هي علامة تجارية مُسجَّلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc.‎ و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، ويتم استخدامها في هذا المستند بإذن. كل الحقوق محفوظة.

نبذة عن ExaGrid

توفر ExaGrid مساحة تخزين احتياطي مكوّنة من طبقات مع منطقة مُنتقل إليها فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومستودع استبقاء طويل الأمد، وبنية واسعة النطاق. توفر المنطقة المُنتقل إليها من ExaGrid أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الافتراضية. وتوفر طبقة المستودع أقل تكلفة للاستبقاء الطويل الأمد. تشتمل بنية ExaGrid واسعة النطاق على أجهزة كاملة وتضمن نافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول مع نمو البيانات، ما يقضي على ترقيات الرافعة الشوكية الباهظة الثمن وتقادم المنتج. تقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد من طبقتين، المزوّد بطبقة غير متصلة بالشبكة، وعمليات حذف مؤجلة، وكائنات غير قابلة للتغيير للاسترداد من هجمات برامج الفدية.

يوجد لدى ExaGrid مهندسو مبيعات فعلية وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين، وأستراليا، واتحاد البنلوكس، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، ورابطة الدول المستقلة (CIS)، وكولومبيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، ودول الشمال الأوروبي، وبولندا، والبرتغال، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

تفضل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . اطلع على ما يقوله عملاؤنا عن تجاربهم الخاصة مع ExaGrid وتعرَّف على السبب الذي يجعلهم يقضون الآن وقتًا أقل بكثير في تخزين النُسخ الاحتياطية في قصص نجاح العملاء لدينا. تفخر ExaGrid بحصولها على أكثر من 81 درجة من مؤشر الترويج الصافي (NPS)!

ExaGrid هي علامة تجارية مُسجَّلة لشركة ExaGrid Systems, Inc.‎ وكل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.