الاعتراف بشركة Exagrid في دليل السوق من Gartner®‎ عن أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ExaGrid ®، التي تُقدِّم الحل الوحيد في الصناعة لتخزين النُسخ الاحتياطية المكوّنة من طبقات، اليوم عن تعيينها كمورِّد تمثيلي في دليل السوق من Gartner لشهر نوفمبر 2023 عن أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات .
يمكن للمؤسسات استخدام دليل السوق لفهم مدى توافق حالة السوق الناشئة مع الخطط المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ قيام Gartner بنشر أكثر من 100 مذكرة بحثية عن دليل السوق، يستطيع قادة تكنولوجيا المعلومات والإستراتيجيات الحصول على رؤية واسعة للعديد من الأسواق، بما في ذلك الأسواق الناضجة والصغيرة، بتنسيق سهل القراءة.
النقاط الرئيسية من تقرير دليل السوق لأجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات1:
تشير أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات إلى أجهزة التخزين التي تم تحسينها حتى تناسب الغرض الأساسي المتمثل في تخزين بيانات النُسخ الاحتياطية.
يُفضل عدد متزايد من المؤسسات أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات على وحدة التخزين الداخلية أو وحدة التخزين الخارجية ذات الأغراض العامة لإنشاء النُسخ الاحتياطية بسبب سهولة استخدام الأولى.
قد يتم تحسين أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية المستهدفة للعمل بشكل متزامن مع تطبيقات النسخ الاحتياطي لتحقيق الثبات وكفاءة التخزين العالية والأمن والاستيعاب والاستعادة بسرعة عالية.
يقول Bill Andrews، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ExaGrid "يشرفنا الاعتراف بنا في دليل السوق هذا، والذي يتضمن المورِّدين في سوق أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات ويساعد في إعلام المؤسسات عندما يحقق استخدام أجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية الفائدة بدلاً من أنواع التخزين الأخرى،"
"وتتمثل مهمة ExaGrid في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات عندما يتعلق الأمر بالنسخ الاحتياطي، ويوفر تخزين النُسخ الاحتياطية المكوّن من طبقات الذي نقدمه أداءً سريعًا في استيعاب النُسخ الاحتياطية واستعادتها، وميزات أمان شاملة، وطبقة غير متصلة بالشبكة (فجوة هوائية من طبقات) ذات عمليات حذف متأخرة وكائنات بيانات غير قابلة للتغيير للاسترجاع من برامج الفدية، وهي بنية واسعة النطاق لنافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول تتميز بنمو البيانات، والتكامل المتقدم مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة، ودعم العملاء الرائد في الصناعة".
1 Gartner، "دليل السوق لأجهزة تخزين النُسخ الاحتياطية للمؤسسات" 16 نوفمبر 2023، Chandra Mukhyala.
إخلاء المسؤولية
لا تُصادق Gartner على أي مورِّد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار هؤلاء المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تقييم آخر فحسب. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner ويجب ألا يتم تفسيرها على أنها بيانات من واقع الحقيقة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن كل الضمانات، الصريحة أو الضمنية، في ما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
GARTNER هي علامة تجارية مُسجَّلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، ويتم استخدامها في هذا المستند بإذن. كل الحقوق محفوظة.
نبذة عن ExaGrid
توفر ExaGrid مساحة تخزين احتياطي مكوّنة من طبقات مع منطقة مُنتقل إليها فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص، ومستودع استبقاء طويل الأمد، وبنية واسعة النطاق. توفر المنطقة المُنتقل إليها من ExaGrid أسرع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الافتراضية. وتوفر طبقة المستودع أقل تكلفة للاستبقاء الطويل الأمد. تشتمل بنية ExaGrid واسعة النطاق على أجهزة كاملة وتضمن نافذة نسخ احتياطي ثابتة الطول مع نمو البيانات، ما يقضي على ترقيات الرافعة الشوكية الباهظة الثمن وتقادم المنتج. تقدم ExaGrid نهج تخزين النسخ الاحتياطي الوحيد من طبقتين، المزوّد بطبقة غير متصلة بالشبكة، وعمليات حذف مؤجلة، وكائنات غير قابلة للتغيير للاسترداد من هجمات برامج الفدية.
يوجد لدى ExaGrid مهندسو مبيعات فعلية وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين، وأستراليا، واتحاد البنلوكس، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، ورابطة الدول المستقلة (CIS)، وكولومبيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، ودول الشمال الأوروبي، وبولندا، والبرتغال، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
تفضل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . اطلع على ما يقوله عملاؤنا عن تجاربهم الخاصة مع ExaGrid وتعرَّف على السبب الذي يجعلهم يقضون الآن وقتًا أقل بكثير في تخزين النُسخ الاحتياطية في قصص نجاح العملاء لدينا. تفخر ExaGrid بحصولها على أكثر من 81 درجة من مؤشر الترويج الصافي (NPS)!
ExaGrid هي علامة تجارية مُسجَّلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. وكل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN13122023004146001356ID1107586140