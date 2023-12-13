BYD تسلط الضوء على الريادة في الحلول المستدامة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--عرضت شركة BYD، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة وبطاريات الطاقة الكهربائية، مساهماتها المؤثرة في التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ المعروف باسم مؤتمر الأطراف في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. يواصل مؤتمر هذا العام، الذي يحمل عنوان "اتحدوا، وتصرفوا، وأنجزوا"، التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ الملحة.
في 8 ديسمبر، حضر Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe، المؤتمر وألقى خطابًا مقنعًا في الحدث الجانبي في جناح الصين، وسلط الضوء على الممارسات الخضراء في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. بالاعتماد على خبرة BYD الواسعة في المساهمة الفعالة في المبادرة، شارك Michael Shu رؤى حول تعزيز التنمية المستدامة لشركات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية الجديدة على طول مبادرة الحزام والطريق.
وتأكيدًا على دور BYD المتكامل في تشكيل مستقبل مستدام، قال Michael Shu: "قبل عقد من الزمان، واستجابة للمبادرة، تبنت BYD نهجًا منفتحًا وتعاونيًا، ووسعت تدريجيًا وجودها بكل الأسواق. إن رحلتنا التحويلية، التي تطورت من الوصول إلى المنتجات والتكنولوجيا العالمية إلى قيادة التحول نحو الطاقة الخضراء، توضح بوضوح التزامنا الثابت بتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة في مناطق الحزام والطريق".
بصفتها بطلاً ثابتًا في مجال الابتكار البيئي، تدعم BYD بنشاط الالتزامات المناخية من خلال الحلول الخضراء والإجراءات الملموسة. في خطوة رائدة العام الماضي، أصبحت BYD أول شركة لصناعة السيارات في العالم تتوقف عن إنتاج سيارات محركات الاحتراق، مما أدى إلى تحول ثوري في الصناعة. تم إثبات المزايا الفريدة لشركة BYD في قطاع الطاقة الجديد من خلال إنشاء أول حرم صناعي خالٍ من الكربون لعلامة تجارية صينية للسيارات في مقرها العالمي في Shenzhen. يؤكد الاعتراف بحرم BYD الصناعي الخالي من الكربون ووجود SkyRail وSkyShuttle من بين أفضل عشر مبادرات نموذجية منخفضة الكربون في Shenzhen في فعالية Shenzhen بجناح الصين في 5 ديسمبر على ريادة الشركة في الممارسات المستدامة.
خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، أعلنت BYD أيضًا رسميًا عن تعاون مع منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE)، والتي تهدف إلى القيادة المشتركة للتنقل الكهربائي وعمليات تحويل الطاقة عبر 27 دولة عضوًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأكدت هذه المبادرة الإستراتيجية من جديد التزام BYD بدفع التحول الأخضر العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت منتجات BYD الكهربائية الكاملة، بما في ذلك BYD HAN وBYD ATTO 3 والحافلات الكهربائية النقية، وخدمات النقل الخالية من الكربون طوال المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، بما يتماشى مع أهداف النقل الخالية من الكربون في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف.
بالنظر إلى المستقبل، لا تزال BYD ثابتة في رؤيتها لتبريد الأرض بمقدار 1 درجة مئوية، والاستمرار في لعب دور محوري كرائد عالمي في مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة. ستواصل الشركة توظيف إستراتيجيات التفكير المستقبلي والتقنيات المبتكرة لقيادة صناعة مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة العالمية، دون تردد في التزامها بالمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المستدامة العالمية وحماية البيئة.
حول BYD
BYD هي شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الفائقة تكرّس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لضمان حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وهي تفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تكرّس BYD جهودها لتوفير حلول الطاقة عديمة الانبعاثات التي تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. تغطي بصمتها الجديدة لمركبات الطاقة الآن 6 قارات، وأكثر من 70 دولة ومنطقة، وأكثر من 400 مدينة. كما أن الشركة مدرجة في كل من بورصتي هونج كونج وShenzhen، ومن المعروف أن الشركة ضمن قائمة Fortune Global للشركات الـ 500 التي تقدم الابتكارات سعيًا وراء عالم أكثر اخضرارًا.
لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة
حول BYD Auto
تأسست BYD Auto في عام 2003، وهي شركة فرعية للسيارات تابعة لشركة BYD، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لضمان حياة أفضل. تهدف BYD Auto إلى تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، وتركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة. أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات من فئة السيارات. وقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية بليد، وتقنية DM-i الهجينة الفائقة، والمنصة الإلكترونية 3.0، وتقنية CTB، ومنصة e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام DMO الهجين الفائق. تعد الشركة أول شركة لصناعة السيارات في العالم توقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحولها نحو السيارات الكهربائية، وظلت في صدارة مبيعات سيارات ركاب الطاقة الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات متتالية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
أدلى Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe، بملاحظات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الصورة: (Business Wire)
اكتسبت حلول BYD الخضراء اعترافًا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (الصورة: Business Wire)
BYD HAN في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (الصورة: Business Wire)
MENAFN13122023004146001356ID1107586136