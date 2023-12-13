BYD تسلط الضوء على الريادة في الحلول المستدامة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--عرضت شركة BYD، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة وبطاريات الطاقة الكهربائية، مساهماتها المؤثرة في التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ المعروف باسم مؤتمر الأطراف في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الذي عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر. يواصل مؤتمر هذا العام، الذي يحمل عنوان "اتحدوا، وتصرفوا، وأنجزوا"، التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ الملحة.

في 8 ديسمبر، حضر Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe، المؤتمر وألقى خطابًا مقنعًا في الحدث الجانبي في جناح الصين، وسلط الضوء على الممارسات الخضراء في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. بالاعتماد على خبرة BYD الواسعة في المساهمة الفعالة في المبادرة، شارك Michael Shu رؤى حول تعزيز التنمية المستدامة لشركات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية الجديدة على طول مبادرة الحزام والطريق.

وتأكيدًا على دور BYD المتكامل في تشكيل مستقبل مستدام، قال Michael Shu: "قبل عقد من الزمان، واستجابة للمبادرة، تبنت BYD نهجًا منفتحًا وتعاونيًا، ووسعت تدريجيًا وجودها بكل الأسواق. إن رحلتنا التحويلية، التي تطورت من الوصول إلى المنتجات والتكنولوجيا العالمية إلى قيادة التحول نحو الطاقة الخضراء، توضح بوضوح التزامنا الثابت بتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة في مناطق الحزام والطريق".

بصفتها بطلاً ثابتًا في مجال الابتكار البيئي، تدعم BYD بنشاط الالتزامات المناخية من خلال الحلول الخضراء والإجراءات الملموسة. في خطوة رائدة العام الماضي، أصبحت BYD أول شركة لصناعة السيارات في العالم تتوقف عن إنتاج سيارات محركات الاحتراق، مما أدى إلى تحول ثوري في الصناعة. تم إثبات المزايا الفريدة لشركة BYD في قطاع الطاقة الجديد من خلال إنشاء أول حرم صناعي خالٍ من الكربون لعلامة تجارية صينية للسيارات في مقرها العالمي في Shenzhen. يؤكد الاعتراف بحرم BYD الصناعي الخالي من الكربون ووجود SkyRail وSkyShuttle من بين أفضل عشر مبادرات نموذجية منخفضة الكربون في Shenzhen في فعالية Shenzhen بجناح الصين في 5 ديسمبر على ريادة الشركة في الممارسات المستدامة.

خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف، أعلنت BYD أيضًا رسميًا عن تعاون مع منظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE)، والتي تهدف إلى القيادة المشتركة للتنقل الكهربائي وعمليات تحويل الطاقة عبر 27 دولة عضوًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأكدت هذه المبادرة الإستراتيجية من جديد التزام BYD بدفع التحول الأخضر العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت منتجات BYD الكهربائية الكاملة، بما في ذلك BYD HAN وBYD ATTO 3 والحافلات الكهربائية النقية، وخدمات النقل الخالية من الكربون طوال المؤتمر في مدينة إكسبو دبي، بما يتماشى مع أهداف النقل الخالية من الكربون في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف.

بالنظر إلى المستقبل، لا تزال BYD ثابتة في رؤيتها لتبريد الأرض بمقدار 1 درجة مئوية، والاستمرار في لعب دور محوري كرائد عالمي في مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة. ستواصل الشركة توظيف إستراتيجيات التفكير المستقبلي والتقنيات المبتكرة لقيادة صناعة مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة العالمية، دون تردد في التزامها بالمساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المستدامة العالمية وحماية البيئة.

حول BYD

BYD هي شركة متعددة الجنسيات للتكنولوجيا الفائقة تكرّس جهودها للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لضمان حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وهي تفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. من توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تكرّس BYD جهودها لتوفير حلول الطاقة عديمة الانبعاثات التي تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. تغطي بصمتها الجديدة لمركبات الطاقة الآن 6 قارات، وأكثر من 70 دولة ومنطقة، وأكثر من 400 مدينة. كما أن الشركة مدرجة في كل من بورصتي هونج كونج وShenzhen، ومن المعروف أن الشركة ضمن قائمة Fortune Global للشركات الـ 500 التي تقدم الابتكارات سعيًا وراء عالم أكثر اخضرارًا.

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حول BYD Auto

تأسست BYD Auto في عام 2003، وهي شركة فرعية للسيارات تابعة لشركة BYD، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لضمان حياة أفضل. تهدف BYD Auto إلى تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، وتركز على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة. أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية الكاملة لمركبات الطاقة الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات من فئة السيارات. وقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية بليد، وتقنية DM-i الهجينة الفائقة، والمنصة الإلكترونية 3.0، وتقنية CTB، ومنصة e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام DMO الهجين الفائق. تعد الشركة أول شركة لصناعة السيارات في العالم توقف إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحولها نحو السيارات الكهربائية، وظلت في صدارة مبيعات سيارات ركاب الطاقة الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات متتالية.

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أدلى Michael Shu، المدير الإداري لشركة BYD Europe، بملاحظات في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الصورة: (Business Wire)

اكتسبت حلول BYD الخضراء اعترافًا في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (الصورة: Business Wire)

BYD HAN في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (الصورة: Business Wire)